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【李啟言傷勢】阿Mo父親與眾舞者重聚互訴心聲　李啟言肢體神經初步有反應

娛樂 21:43 2023/01/21

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在去年7月MIRROR演唱會被墮下的大型顯示屏撃中受重傷的舞蹈員李啟言（阿Mo）仍然留醫，而昨日（1月20日），該演唱會總承辦商藝能工程的業務總監、2名項目經理及1名技術統籌，以及承辦商協興隆1名高級技術員，分別涉嫌「欺詐」及「容許物件由高處墮下」被捕。

阿Mo的父親李盛林牧師，在事故後每逢周六晚都發出代禱信，第26封代禱信在今日（1月21日）年三十晚發出。

李牧師先表示早前與一班舞者聚會：

*（一）感恩*
1.  *「與舞者重聚」*：
相隔半年，能再一次與他們重聚，聆聽他們在這段日子的心聲，唯部分仍未走出陰霾。能夠成為他們的鼓勵和同行者，心中有如阿Mo與他們在患難中同行。
2.  *「新的醫療團隊」*：
感謝神的預備，一隊有心有力、積極進取的醫療團隊。不單維持並強化身體的機能，更制定一個進取的復康進程。
3.  *「清理褥瘡腐肉」*：
感謝神，幾處的褥瘡腐肉，經醫療團隊專人悉心處理，大致已清理好並復原中。

然後續指阿Mo肢體神經初步產生反應：

*（二）禱告*：祈求憐憫人的主藉醫療團隊精準醫治，快速康復。
   「耶穌設一個比喻是叫人常常禱告，不可灰心。」（路加福音18:1）
1.  「*神經反應*」：
請繼續為積極進取的醫療方案能有進展禱告。初步在儀器的刺激下，肢體的神經初步產生反應。祈願創造人各身體系統的神，繼續活化啟言的神經系統。
2.  「*焦點操練*」：
請就剛開始為各組肌肉和關節的焦點操練，能預備下一階段復康治療禱告。盼藉著復康器材和技術的幫助，能協助啟言站立行出第一步，踏上新里程。
3.  「*抵抗力*」：
請為啟言有足夠的抵抗力抵禦仍然嚴峻的疫情和感冒，並為他胸部呼吸肌肉能活動強化，以至能夠支援咳嗽禱告。
*（三）Mo爸媽*
1.  「*不氣餒的禱告*」：
半年等候期望的歲月，心情起伏，唯靠聖經的應許一一渡過「…要等侯神，堅固你的心，我再說要等候神。」。起碼到現階段看到一個遠景，知道如何進退。也在耶穌提及不可灰心的禱告下，真的看到有曙光。
2.  「*仍身同感受*」：
細微到一條毛塵卻成為啟言的困擾，因為他自己不能撥走，旁人也未必看清楚在哪，幫助他清理，他唯有自己忍受下去…
(四）「*事件調查*」：
調查雖告一段落，盼對啟言和家人漫長及嚴重的創傷能有一個合理的跟進。

撰文 : TOPick柴犬出動

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歌手 演唱會 Mirror 李啟言

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