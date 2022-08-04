【公屋VS筍工】女兒搵$2.4萬政府工超入息　單親媽與仔女3人排公屋7年憂上樓無望

▲ 單親媽與一對仔女排公屋7年，女兒近日找到$2.4萬政府工，超出家庭入息限額。

得公屋得天下？房屋署於5月時公布截至2022年3月底，一般公屋申請的平均輪候時間為6.1年。有名育2孩單親媽媽申請公屋7年，估計快要成功獲配單位，可是女兒畢業找到政府工，連同媽媽的收入，超出3人家庭每月入息限額$24,410，港媽擔憂上樓無望，求助網民找對策。

女兒搵$2.4萬政府工超入息

該名港媽上月在facebook群組「香港公營房屋討論區」發帖，單親媽事主與一對子女輪候公屋至今7年，尚未見房署主任，預計快要獲首派單位。據房屋署資料顯示，3人家庭每月入息限額扣除強積金供款後是$24,410。事主的兒子沒有收入，家中有她及女兒賺錢，最近女兒找到工作，2人加起來超出入息限額。單親媽似是苦無對策，詢問網民意見，

最近女兒找到工作，入息限額已過，又未到見主任。那是否要現除名先？會否變回2人單位重新排過？請指教應點做？

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擔心除名獲派細單位公屋

事主提及女兒的政府工月薪是$2.4萬，如除去女兒名，改以2人家庭申請，2人家庭每月入息限額為$19,550，這樣就不用擔心超入息。有網民不建議事主這樣做，「千萬唔好除名，因為2個人單位細好多」，指出2人的單位有機會派1-2人或2-3人，不能選擇，而新落成的公屋單位，以3人單位來說廚房大些及多一間房。港媽直言如真的除名，希望獲派2至3人單位，「如1至2人真係好细，好擔心」。

女兒考慮前途不辭職

事主偏向想獲配較大單位，有網民著她女兒找另一份較低薪工作，甚至進修不工作，去符合3人家庭入息限額。「等咗7年應該就到，1-2人單位真係好細，叫阿女忍一忍喺屋企坐吓，好多人開始申請就無做嘢。」可是港媽指出女兒優先考慮前途問題，不會輕易辭去政府工，而折衷方法是她不工作。

女兒成2.4萬元一個月，後生不會唔做，佢話前途緊要，政府工無得出現金，女只會叫我辭工，只有我唔做。

有網民直言女兒前途抑或大公屋重要些，只能事主一家才決定到。有人客觀指出如女兒工作好人工高要保著，但實際要考慮港媽不工作，是否支持到生活開支，女兒能否幫補下，年青人有自己打算計劃。「香港地為有個瓦遮頭，真係好慘好麻煩，希望你哋派到好地方，安居樂業。」

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責任編輯︰王明芳