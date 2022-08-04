【曱甴出沒】港男驚見巨型曱甴水煲產卵束手無策 專家教殺滅曱甴及預防方法

▲ 驚見巨型曱甴水煲產卵！港男保鮮紙封煲口，不慎弄破卵鞘液濺濕床單。

夏天家中常有蚊蟲曱甴，令市民困擾。日前有港男在家中水煲發現超巨型曱甴正在產卵，本用保鮮紙將其封印，卻又因一舉動導致曱甴逃脫至睡床上，事主捕捉期間更不甚弄破卵鞘，令床單濺上曱甴汁，非常嘔心。

最新影片：

事主在連登討論區發文求助，稱半夜小便後打算喝水時，撞見一隻超巨型曱甴從水煲出水口爬入，並發現曱甴似乎要在水煲產卵。他馬上用保鮮紙「封印」煲口，再到討論區尋求網民建議。不少網民及時留言建議他整個水煲丟掉，但事主考慮若第二日家人問起，不知如何作答，於是決定研究用安全方法將曱甴從水煲中取出，並稱「聽朝扮無嘢，俾屋企人用個水煲飲水」。

最終，事主「自把自為」將水煲帶到房間，結果打開煲蓋之際，曱甴逃脫到他的床上。樓主情急之下用杯將曱甴蓋上，再用被子、衣物等堵死杯口。但期間不慎把曱甴產下的卵鞘弄破，導致汁液濺濕床單。

事主行為引來大批網民嘲笑，表示非常「反智」、「無腦」、「點解要帶入房玩」。不少人認同若一開始直接丟棄水煲，就可輕鬆處理掉曱甴；但事主卻選擇了最不智的方法，令水煲、杯子、衣物、床單等全部遭殃。網民更續嘲「本身只需要掉水煲，而家要掉成張床」。

消滅及預防蟑螂方法

香港蟲害管理學會主席陳澤森早前接受TOPick訪問時表示，蟑螂繁殖力強，喜歡棲身於有水而又溫暖的地方，因此容易積水的廚房及廁所最容易發現牠們的蹤影。如不理會，很快就會繁殖出更多蟑螂。香港家居常見的是德國蟑螂，不潔的環境及太多家居雜物，容易令蟑螂落地生根、後患無窮。

在家中發現蟑螂，除了殺蟲水，還有甚麼選擇？TOPick綜合多位專家的建議，列出對付蟑螂的方法：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

點擊圖片看其他預防蟑螂的貼士：

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

緊貼Mirror演唱會舞台事故發展：

https://www.hket.com/page/408

責任編輯：羅嘉欣