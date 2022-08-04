  • 26°C
香港時間 : 2022804日 (週四) 13:20
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 李啟言 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【廉政公署】涉騙逾1.9萬保險推薦費　保險顧問公司前經理承認7項欺詐罪名

社會 13:10 2022/08/04

分享：

分享：

熱門 李啟言 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

涉騙逾1.9萬保險推薦費，保險顧問公司前經理承認7項欺詐罪名。（資料圖片）

廉署早前落案起訴一名保險顧問公司前經理，控告她訛稱丈夫推薦多名客戶購買18份保單，誘使該公司向其丈夫發放推薦費共逾19,000元。被告今日（4日）在東區裁判法院承認控罪。

彭惠珍，52歲，先機保險顧問有限公司（先機保險）前銷售經理，承認7項欺詐罪名，違反《盜竊罪條例》第16A條。她另外3項相類罪行獲控方不提證供起訴。

主任裁判官嚴舜儀將案件押後至8月18日判刑，以待索取被告的背景及社會服務令報告。被告暫時還押懲教署看管。

案情透露，保險顧問公司先機保險案發時協助客戶購買各類保單，包括僱員賠償、公眾責任保險及汽車保險等。如客戶成功投保，先機保險會獲保險公司支付佣金。

先機保險容許其銷售經理招攬推薦人向公司推薦客戶，並會按成功介紹個案，向推薦人發放推薦費。被告於2018年4月招攬其丈夫作為推薦人。

被告承認於2018年7月至2020年8月期間，向先機保險偽稱其丈夫是7名投保人共18份保單的推薦人。先機保險因而遭誘使向被告的丈夫發放推薦費共逾19,000元。

廉署調查顯示，上述投保人均不認識被告的丈夫。他們就其保險申請，只曾接觸被告。如先機保險知道被告丈夫並沒有推薦該等投保人，便不會就他們的保單向被告丈夫發放推薦費。

廉署早前接獲貪污投訴遂展開調查，先機保險在廉署調查案件期間提供全面協助。控方今日由廉署人員梁國棟代表出庭。

【TOPick診症室】學童5大情緒問題嚴重可自殘　精神科醫生拆解求助求醫時機

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津

相關文章

【冒牌貨】海關檢約600件懷疑冒牌「日本叮叮」驅蚊產品　拘捕6男1女
今日 00:09
【冒牌貨】海關檢約600件懷疑冒牌「日本叮叮」驅蚊產品　拘捕6男1女
【車Cam直擊】私家車駛近客貨車出手拉開車頭大紙板　網民：危險但欣賞司機出手相助
今日 10:29
【車Cam直擊】私家車駛近客貨車出手拉開車頭大紙板　網民：危險但欣賞司機出手相助
【求職陷阱】21歲女網上點評酒店谷名氣賺佣金　失逾11萬元
今日 09:14
【求職陷阱】21歲女網上點評酒店谷名氣賺佣金　失逾11萬元
【襲擊判囚】涉郊野公園違規煮食襲擊漁護人員　作曲人就襲擊等罪被判監21天
今日 12:18
【襲擊判囚】涉郊野公園違規煮食襲擊漁護人員　作曲人就襲擊等罪被判監21天

你可能感興趣

【冒牌貨】海關檢約600件懷疑冒牌「日本叮叮」驅蚊產品　拘捕6男1女
今日 00:09
【冒牌貨】海關檢約600件懷疑冒牌「日本叮叮」驅蚊產品　拘捕6男1女
【車Cam直擊】私家車駛近客貨車出手拉開車頭大紙板　網民：危險但欣賞司機出手相助
今日 10:29
【車Cam直擊】私家車駛近客貨車出手拉開車頭大紙板　網民：危險但欣賞司機出手相助
【求職陷阱】21歲女網上點評酒店谷名氣賺佣金　失逾11萬元
今日 09:14
【求職陷阱】21歲女網上點評酒店谷名氣賺佣金　失逾11萬元
罪案 盜竊罪 銷售 廉政公署 懲教署 責任保險 欺詐罪 服務

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【MIRROR演唱會】花姐丈夫IG發文疑藏暗示　感慨稱：無不散之筵席
18:41 2022/08/03
【MIRROR演唱會】花姐丈夫IG發文疑藏暗示　感慨稱：無不散之筵席
【命中注定】混血女7歲痛失媽媽成遺憾　從男友兒時舊照發現亡母身影
19:12 2022/08/02
【命中注定】混血女7歲痛失媽媽成遺憾　從男友兒時舊照發現亡母身影
【MIRROR演唱會】李盛林牧師為阿Mo及傷者發禱告信　感謝So Ching一直陪伴李啟言
14:14 2022/08/03
【MIRROR演唱會】李盛林牧師為阿Mo及傷者發禱告信　感謝So Ching一直陪伴李啟言