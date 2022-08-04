【夫妻關係】33°C帶1歲B女行山中暑兼確診　港媽感絕望︰老公話我無用

▲ 一對新手父母帶1歲B女行山中暑兼確診新冠，引爆出夫妻問題炸彈。

夫妻相處有問題卻不解決，累積下來會引爆炸彈。一名新手港媽近日在網上投稿訴苦，自從去年誕下女兒後，老公對她的態度有所轉變，令她傷透心。引爆點是7月時老公想一家三口帶同狗狗去南丫島行山，卻無視B女不適行足全程，最終B女中暑兼確診新冠，但老公仍冷淡對待兩母女。

該名港媽在facebook專頁「生仔要考牌系列」投稿訴說自己的不快經歷，她產後因肥胖和湊女總是感到疲累，她常忙於為女兒準備物品，但老公卻認為不需要。當一家人出街時，老公經常呼喝她，她帶著女兒走在他的身後，覺得自己似「阿四」。

埋怨丈夫沒幫忙湊女

幾個月前，港媽因休息不足，精神壓力大，雖然有時得到母親和清潔姐姐幫忙，但她也希望老公可以多幫忙湊女。直到5月，她受不了長期沒有質素睡眠，老公終答應幫忙在夜晚照顧女兒。

那一個月我的確可以好好的睡一覺，但是後續並不是我幻想的那麼好。因為夜晚要陪個女睡，老公對我這個老婆開始起了我想像不到的變化——他會覺得我的要求是「工作」，我對他的體貼是「老奉」。

港媽覺得老公對她的情感與愛護，已經大不如前，「以前的他，會自豪說自己很縱老婆，然而現在的他會聽人講『太縱』我。」

女兒疑中暑 順老公意願繼續行

而夫妻關係的觸發點是7月，老公想一家人帶同狗狗去南丫島行山，港媽到埗後因擔心狗狗和女兒不適去買把傘遮太陽，老公卻露出鄙視眼神，因為老公覺得擔遮不有型。行山的路程不到三分一，港媽怕狗狗太熱而改去沙灘，女兒又一直哭鬧，老公不滿，認為是她的身體熱抱著女兒，才弄致女兒不舒服。

一家人繼續行程，港媽好忟憎，行到一半忍不住說：「我唔想再行！」但老公指著地圖說餘下一半行程，眼神示意想繼續。港媽雖發現女兒有中暑跡象，但仍決定迎合老公。而行山期間老公對她的眼神有「你好無用，咁都跟唔到」之感，再沒有以前的溫柔，「以前嘅我唔會咁委屈對住一個男人，但我而家好似變咗怨婦咁樣。」

他們回家後，發現女兒真的中暑，港媽感到非常內疚和自責，至今仍未能平伏，「嗰一晚氹咗個女好耐，因為佢一直發燒唔退。」她質問老公：「點解你覺得我哋可以行到落去？」老公竟回答︰「因為對我來講，行一個鐘頭嘅山根本唔係啲咩大事。」港媽驚覺老公沒有同理心。

佢嘅同理心已經唔再給予佢老婆，甚至乎一個唔夠一歲嘅BB仔都唔配擁有。有啲常識都應該覺得小朋友係唔適合喺33度去行山。

更不幸是，女兒翌日檢測，確診中新冠肺炎，令港媽非常傷心，自責是她和老公把她弄病。自此，她應承自己要照顧好女兒，而在女兒確診期間，她發現自己其實可以獨力照顧女兒，「我亦都知道我唔想再受呢一個男人氣。」

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天意弄人懷第二胎 夫妻不高興

在港媽希望擺脫老公之時，發現自己懷上第二胎女兒，兩夫妻也不感喜悅，老公更不停說沒可能，因自從誕下女兒後，兩夫妻僅行房數次兼有做避孕措施，而對上一次行房是4個月前，港媽經婦科檢查後發現真的懷有4個月身孕，自己因湊女太忙而沒有留意月經，只覺得胃部有點不適。港媽曾想過墮胎，但婦科醫生認為胎兒太大，並不建議。

她最後透露自己才是家中的經濟支柱，很擔心要湊兩個女而未能工作，她極擔心精神和體力不繼。網民建議港媽應首先處理夫妻關係，或需尋求婚姻輔導，才能給予孩子一個快樂的家。點擊下圖即睇更多網民意見︰

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文章獲「生仔要考牌系列」授權刊登

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責任編輯︰王明芳