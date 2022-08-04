【對抗濕疹】囝囝嚴重濕疹無法入睡　Bob憶述抗濕疹血淚史終覓新治療好轉

子女患濕疹，痛在父母心，林盛斌（Bob）囝囝林道申（Jaye Jaye）出世時患嚴重濕疹，差不多每15分鐘醒一次無法入睡，林盛斌憶述抗濕疹血淚史時，坦言全家壓力大，幸覓新治療，囝囝濕疹已好轉。

囝囝濕疹失眠 全家壓力巨大

林盛斌早前與囝囝Jaye Jaye獲香港皮膚健康基會邀請，分享囝囝抗濕疹血淚史，他憶述，「Jaye Jaye出世嘅時候，已經係幾嚴重嘅濕疹底，到佢六至八個月大左右，濕疹就開始發出黎，一開始出喺關節呢D位，慢慢手手腳腳八成都有，連塊臉都有出。」

他又指太太曾試過一些自然療法，但沒有作用，Jaye Jaye無法入睡，差不多每15分鐘醒一次，全家也面對很大壓力。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

Bob夫婦曾被誤當虐兒

最誇張的是，Jaye Jaye約9個月大時到診所檢查，醫生發現Jaye Jaye不斷長高，但體重完全沒有增加，一度以為他們虐兒。他感慨，「其實原因就係瞓唔到覺，之後醫生開咗藥，等佢瞓得好啲，太太亦都有煲肥仔湯俾佢飲，好彩之後體重就有上升喇，大家都真係鬆一口氣。」

一家小朋友都有濕疹的Bob笑言，自己久病成醫，對濕疹藥物「熟晒」，對於兒子早前經常獲處方類固醇，內心頗為抗拒、擔心，他慶幸現時已有非類固醇藥膏，令Jaye Jaye終於可以摵甩類固醇。「真係深入皮膚細胞由基底改善皮膚屏障，佢最近好咗好多啦！」

最新影片：



傷在兒身 痛在父母心

Bob表示，傷在兒身 痛在父母心，「嗰時我每次見到佢𢱑到皮膚損晒、流晒血，夜晚瞓唔嗰時喊到好淒涼，真係寧願有濕疹嗰個係我自己。最陰公係見到佢笑得好可愛，但其實佢當時係好痕、好痛、好辛苦。所以我最大嘅心願好簡單，就係仔女可以開開心心、健健康康咁成長！」

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https：//bit.ly/34FTtW9

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」 立即參加：https：//bit.ly/3CrwGul

責任編輯：羅嘉欣