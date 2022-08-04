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【教師判監】涉示威現場藏鐳射筆男教師判囚5個月　准保釋候上訴

社會 13:49 2022/08/04

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涉示威現場藏鐳射筆男教師判囚5個月，准保釋候上訴。（資料圖片）

2019年9月民陣申請港島遊行被拒，大批市民自發上街，27歲中學男教師涉在示威現場附近被搜出管有1支鐳射筆，經審訊後被裁定1項在公眾地方管有攻擊性武器罪成立，今（4日）在東區裁判法院被判囚5個月。裁判官判刑指，案發於社會運動最熾熱的時期，被告管有攻擊性武器，控罪性質嚴重，必須判處拘留式刑罰，被告准以1萬元現金保釋候上訴。

被告黃坤培（27歲，教師）被控於2019年9月15日，在灣仔馬師道近電燈號碼17742的公眾地方無合法權限或合理辯解，而攜有攻擊性武器，即1支黑色鐳射筆。

辯方求情指，被告自幼品學兼優，大學畢業後回母校任教，獲家長讚揚教學認真。被告因案失去教席，已上了寶貴及痛苦一課，望法庭輕判。

裁判官王證瑜判刑指，本案控罪及案情嚴重，案發時為社會運動最熾熱的時候，考慮到被告初犯和求情，以監禁6個月作為量刑起點，因被告背景良好，酌情減刑1個月。

控方案情指，被告被截停時附近有大型集會，有人高叫「黑警」等口號，被告以典型示威者打扮出現。被告自辯時稱，警方自2019年6月起多次無預警下施放催淚煙，遂帶備防毒面具保護自己。裁判官認為，被告無必要帶備重複的物品，被告不曾使用裝備亦有違常理，加上被告以自保辯解，但卻不知當日銅鑼灣有示威活動，遂裁定罪成。

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記者：陳曉欣

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