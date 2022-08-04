【罪成候判】涉於校外向小學女生淋不明液體　3男被裁定普通襲擊罪成還押候判

▲ 被告陳效智。 （陳靜儀攝）

6歲小學女生於校外遭人淋潑不明液體，警方調查後發現女童的外祖父及母親亦曾遭襲擊，3名涉案男子早前否認普通襲擊等罪，案件早前於區域法院審訊。暫委法官今(4日)裁決時指，3名被告互相認識，且有計劃行事，各自擔任不同角色，並由次被告負責對女童淋潑液體，遂裁定3人普通襲擊罪成，另外首被告的有意圖而導致身體受嚴重傷害罪脫，3人申請保釋被拒，還押至8月17日判刑。

暫委法官裁決時指，首被告單獨面對的普通襲擊罪於審訊期間裁定毋需答辯。就首被告另單獨面對的有意圖而導致身體受嚴重傷害罪，由於X的外祖父在庭上未能認出首被告，以及閉路電視片段未有拍攝到首被告正面，故此首被告就有意圖而導致身體受嚴重傷害罪罪脫。

暫委法官又指，就3名被告同被控的普通襲擊罪，調查警員曾花費逾100小時檢視閉路電視片段，亦多次重複對比有關片段，並按髮型、衣著及身材等特徵，從片段中辨認出3名被告。

暫委法官指，首被告的容貌在相關片段中清晰可見，次被告髮量稀疏及額高等特徵與片中疑犯相近。至於片中另1名疑犯的衣著，亦與第3被告出門時的衣著相同，暫委法官遂接納調查警員證供。

暫委法官續指，第3被告在案發前曾向快餐店職員稱可用錢購買大紙杯，隨後職員提供的紙杯，亦是涉案紙杯。及後次被告於6歲事主X離開校巴後，在X的背後淋撥有色液體，首被告並阻止校巴司機上前追截次被告。

綜觀整個案情，暫委法官裁定3名被告互相認識，且有計劃行事，各自擔任不同角色，並由次被告負責對女童淋潑液體，遂裁定3人同被控的普通襲擊罪成，並拒絕3人保釋申請，還押至8月17日判刑。

3名被告依次為李培耀（28歲）、張富傑（33歲）及陳效智（47歲），均報稱無業。3人同被控1項普通襲擊罪，今被裁定罪名成立。控罪指，他們於2020年10月22日，在沙田大圍1間小學外襲擊女童Ｘ。

李培耀另被1項有意圖而導致身體受嚴重傷害罪，今被裁定罪名不成立。李另被控的1項普通襲擊罪，則於審訊被裁定毋須答辯。兩項控罪指，李於2020年9月30日，在火炭禾寮坑一村屋外，為使X的外祖父身體受嚴重傷害而施襲；及於同日同地襲擊X的母親。

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記者：梁錦麟