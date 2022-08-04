【明日戰記】CG鏡頭數量或成亞洲片之最　劉青雲張家輝佩服古天樂魄力

▲ 古天樂任總監製的《明日戰記》將於本月25日上映。

由古天樂擔任電影總監製及主演，劉青雲、劉嘉玲、姜皓文、謝君豪主演以及張家輝友情客串，香港首部科幻電影鉅獻《明日戰記》將於8月25日上映，電影令一眾戲迷期待，身為總監製的古仔跟一眾演員分享《明日戰記》製作過程。

這部香港有史以來，最具份量、擁最多CG電腦特技鏡頭的香港科幻電影《明日戰記》，古仔強調香港未曾認真拍過一部很有水準的科幻片。

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▲ 古天樂為《明日戰記》 總監製。（劇照）

除了揼本外，開拍前也有大量準備功夫，當中古仔說：「其實我們開始去構思拍一部科幻片的時候，我們先準備好基建，有一間特技公司去支持項目，這一部科幻電影要做的鏡頭，可能是超出以往亞洲電影做的數量。」

由於是空前大製作，團隊在前期先製作動畫，讓拍攝團隊及演員參考， 古仔說：「我們今次拍攝不是憑空想像，先做妥前期動畫，再按着動畫去拍。」

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作為導演吳炫輝也認同說：「前期動畫是文字劇本不能表達，雖然很多場景都是特效處理，其實現場都搭建很多景，讓演員跑得、走得。」

古仔續說這部戲所花最多的時間就是特技，第二就是故事創作方面，他說：「差不多怎樣去設計想像一個故事，都好像有人拍過，又或很像過往的創作，盡量避免成為『偽荷里活』。藉着這部戲，讓香港往後不單止是有某幾種題材，可以拍一些天馬行空的戲或科幻片，都可以做到出來。」

▲ 除了古天樂外，劉青雲跟劉嘉玲也有份參演。（劇照）

而編劇劉浩良也心中有「數」的說：「這個故事算破了紀錄，除了機械人設計前期準備了3年，拍完這部還最少再做兩年的後期製作，面對這個故事將會是6年。」

導演吳炫輝回想2008年在聚會中與古仔認識，由於古仔知道他做視覺特效，過了3、4年後，當古仔決定拍這部電影，就找他合作。

吳炫輝大讚古仔這位總監製，難得一位演員對幻科有這樣豐富的知識，某程度上古仔是一名顧問，吳炫輝說：「當時像積木慢慢堆砌，原來科幻片在我們香港也可以發生。」

導演續指：「《明日戰記》是我加入電影行業以來，最多電影特技的，相反問有多少個鏡頭沒有特效，相信更加容易找。大家都以鬥志去挑戰這個領域，對於拍攝組在器材上要處理這麼多效果，很多都是甚難拍。」

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至於古仔也大讚導演，他肯定說：「我覺得吳炫輝是個好導演，他有份參與的特技電影他都會在現場，我不覺得他是一個新手。」

今次古仔找來一眾好友劉青雲和張家輝等參演，當中劉青雲跟古仔行動一致謂：「我很認同古仔說，始終要有嘗試去做，我覺得我們是有能力去做這事情。」連張家輝也深感佩服的謂：「香港沒有出過質素這麼高的特技電影，況且更是科幻題材，對於我們是很大膽的嘗試。」

至於姜皓文感謝導演的溫柔，他說道：「有一場自我獨白，當日狀態不好，導演很好，讓我改天再拍，我未試過這樣的劇組對演員如此體貼。」

向來很有審美眼光的劉嘉玲說：「我很鍾意這部戲的美術，我覺得很科幻、很未來、好有型。」謝君豪讚嘆的說：「搭建了飛機倉出來，又有升降台，不簡單，真的利害。」

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