【內分泌失調】康子妮內分泌失調與大仔嗌交喪喊　醫生解構7徵狀嚴重可誘發癌症

▲ 同大仔嗌交喪喊壓力爆煲，康子妮自揭有內分泌失調症狀。

藝人康子妮（Lily）與前夫林曉峰早前宣布離婚，但二人仍共同照顧一對兒子林寶及林熙。近日她在節目上自揭與大仔吵架喪喊，大呻壓力「就嚟爆」，更出現內分泌失調症狀。有婦產科醫生解構内分泌失調7大徵狀，嚴重可引致不孕，甚至誘發癌症。

香港開電視節目《嘉嘉醫療自助班》，以探討健康為題。本周六（6日）的節目主題為內分泌失調，並請來Lily擔任嘉賓，作為雙職媽媽的她自揭有4至5項內分泌失調症狀，更直言情緒變化較以往大。

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Lily在節目中直言，面對雙重壓力「就嚟爆」，而壓力來自於學校及別人對於教導孩子的不同意見。她更自揭最近跟18歲大仔吵大鑊。

嗌交嗌到我又喊佢又喊，真係好難以置信到今日都會咁。

她指二人需要經歷一個緩衝期，先冷靜情緒再討論事件，及後大家都有向對方道歉。

問到Lily的減壓方法，精通多種樂器的她表示，彈琴是從小到大的減壓方法，若身旁沒有琴，便會深呼吸減壓。

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婦產科拆解成因及症狀

TOPick曾訪問過婦產科專科醫生方秀儀。她指，內分泌系統負責調節人體的新陳代謝、生長發育、生殖衰老等。當內分泌系統出現紊亂，某種荷爾蒙水平出現異常（過多或過少），就造成內分泌失調。

由於荷爾蒙是內分泌系統裡分泌出來的，因此荷爾蒙失調其實等同內分泌失調。而內分泌是一個複雜的系統，受很多因素，如環境毒素、情緒壓力、營養、疾病、年齡增長等影響。

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方醫生表示，內分泌失調情況可引起身體不同方面的徵狀及疾病。例如多囊卵巢綜合症患者，由於長期沒有排卵、經期不規律，子宮內膜長時間被雌性激素刺激，會造成子宮內膜的增生及子宮內膜癌的風險。

此外，多囊卵巢綜合症婦女因為有胰島素抗性的關係，有較高機率發展成第二型的糖尿病，患高血壓、高血脂肪及冠心病的發病率亦比正常人高。

另外，腎上腺會分泌腎上腺素、正腎上腺素、皮質醇等等的荷爾蒙，如分泌太高可致心跳加快、高血壓、高血脂、高血糖等慢性疾病。

至於缺乏雌激素，則會有更年期問題，卵巢容易早衰，引起骨質疏鬆、不孕問題。

都市人生活忙碌、壓力過大，隨時增加荷爾蒙失調風險，點擊睇5類高危因素：

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在醫治方面，方醫生稱，主要以荷爾蒙治療來保持荷爾蒙在正常水平，以及調整經期。另外，均衡飲食、適量運動、保持正常體重、作息定時、保持心情愉快，亦有助維持荷爾蒙於正常水平。

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責任編輯：羅嘉欣