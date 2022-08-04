【勇於挑戰】黃穎君調職文體旅局月薪$67,295　中文中學出身入讀港大打5份工交學費

▲ 黃穎君平薪調職到文體旅局。

前《東張西望》外景主持黃穎君因勇闖大埔富亨邨「曱甴屋」獲網民激讚勇敢，而且表現專業，更被封「東張女勇士」。她去年12月宣布離巢TVB，轉職到政府部門工作，獲聘為民政事務局媒體主任，月薪為港幣$67,295。然而近日黃穎君又有新動向，有傳她離開政府及人工再升級，她接受Topick記者電話訪問時，澄清傳聞，她表示沒有離開政府，只是調任文化體育及旅遊局媒體主任一職，而人工也沒有增加，她是平薪調職，月薪為$67,295。

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黃穎君坦言調職後將會面對更加多的挑戰，不過幸好上班時間不變，讓她可以兼顧家庭和照顧兒子：

時間跟之前都沒有大分別，新職位要發掘多一點坊間及民間的文化藝術、體育、如何結合本地遊，都是一個很好的挑戰，坊間有很多素材，如何可以令它有更多人認識，其實香港是好多姿多采，對於我來說都是一個新挑戰。

對於3歲的兒子9月將入讀幼稚園，黃穎君說已為仔仔選好學校，她揀選了一間比較著重紀律的學校：「想佢學會守規距先，始終係男仔，慢慢先再發掘自己興趣，認識自己多啲。」對於還有沒有機會調職或升職？一向勇於接受挑戰的她說：

人生可以不停嘗試和挑戰，視乎工種是否更加適合我，學到更加多的東西。

同一時期打5份工養家還債交學費

黃穎君畢業於香港大學教育系學士、中文大學社會系碩士，在大學4年級時參選港姐，她坦言加入娛樂圈是為了賺錢養家及還債，因為在「在讀大學某天，爸媽致電告訴我因生意失敗欠債，連交學費也出現問題。」所以她先後做過客戶服務、marketing、補習老師、教debate及做主持。

▲ 其中一樣是推廣香港的文化活動。

中文中學入讀港大

黃穎君畢業於東華三院馬振玉紀念中學及香港管理專業協會羅桂祥中學，住在天水圍的她只選讀寓所附近一間不錯的中文中學，不過憑住勤奮讀書成續不錯，會考考獲佳績的她，希望轉校到九龍區，不過當時已滿額，她回到母校叩門時，母校亦已額滿，所以她轉去另一間中文中學繼續中六中七，對於中文中學出身入讀港大，她坦言最辛苦不是適應教學語言，而是家中的經濟問題，不過因為捱過令她更堅強，能夠在TVB捱10年：

語言不是最難，是經濟出現問題，一年後才適應，因為捱過，所以知自己捱得，入TVB的10年反而令我通宵拍劇，明天早起做主持，訓練到體能同心理質素。

她公開自己的經歷希望鼓勵到更加多的年輕人要迎難而上：「本身都擔心自己出於基層會被看不起，但經過父母開解及同意便將家庭環境講出來，也是我入行的原因。哈哈，之後便覺得原來鼓勵到很多青年人，也就更看開了。」

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記者:陳麗薇