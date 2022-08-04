【阻差上訴】女社工涉阻差辦公被裁定脫罪　律政司上訴要求發還重審

▲ 答辯人林曉樺，案發時為社工。（經濟日報資料圖片）

2019年8月有人於荃灣一帶集結，23歲女社工涉不願出示身份證，並要求女警出示委任證，早前否認阻差辦公等罪，經審訊後被裁定罪名不成立。律政司今（4日）提出上訴，指原審裁判官法律觀點出錯。高院法官聽取陳詞後，押後至9月14日頒布判詞。



申請人律政司，答辯人林曉樺（23歲），案發時為社工，原被控1項阻差辦公罪，以及未能出示身份證的交替控罪。控罪指她於2019年8月25日，在荃灣街市街及眾安街交界，阻礙正在執行職務的女督察梁敏儀，以及未能在警員要求下出示身份證。裁判官裁定上訴人當時在合理時間內取出身份證，故裁定罪脫，兼得訟費。



律政司一方今以案件呈述形式提出上訴時指，質疑原審裁判官於法律觀點出錯，裁判官須考慮答辯人當時作出的行為是否構成阻撓，以及出示身分證時是否符合法律上要求，出示以供查閱，行為是否達至法定要求，整體而言是否構成阻差。



律政司一方指，案發時梁姓督察為指揮官，帶領逾30名人員，當時案發地點逾百人叫囂聚集。答辯人當時被要求出示身分證，惟她只拿出錢包，並要求梁出示委任證，律政司一方認為答辯人當時並非願意交出身分證，而原審裁判官亦須考慮當時正值2019年發生社會事件之背景，故要求法官將案件發還重審。

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記者：林育慧