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【東京夢遊】首錄日文歌邀波多野裕介合作　鄧麗英：J-pop對我有深遠影響

娛樂 14:12 2022/08/04

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麗英與波多野裕介合作。

歌手鄧麗英年初以《東京一轉》一曲解一眾想念日本的朋友思鄉情，一直熱愛J-pop的麗英早前已預告會推出日文版一圓擁有屬於自己的「本地日語流行曲」。

今個夏天，麗英首支J-pop《東京夢遊》(《東京一轉》日語版)正式登場！

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邀波多野裕介合作

為了歌曲更有J-pop味道，《東京夢遊》的作曲亦是麗英於音樂路上共同努力的好友Daniel Chu誠意邀請了香港著名日本音樂人波多野裕介（Yusuke Hatano）擔任監製。

友善且主動的Yusuke與香港人Metal共同為歌曲填上日文歌詞，令大家恍如置身日本帶上耳機聽歌遊歷一樣，這也是創作團隊欲給予樂迷的驚喜。

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（大會提供）

首錄日文歌

對於第一次錄屬於自己的日文歌，麗英表示超開心：「我都好開心今次可以邀請到波多野裕介先生參與《東京夢遊》的製作，再加上之前學日文認識的好朋友Metal合力填寫這份歌詞；真的好多謝他們實現了我的夢想。因為J-pop對我而言是有好深遠的影響，我會學日語、吉他都是源於J-Pop；因此有機會錄這個日語版本是很感動的事。」

她續指：「加上整個錄音過程都好開心，監製Yusuke超Nice，他會耐心的『執』我日語咬字、發音之餘，亦會慢慢誘導我每段需要投放怎樣的感情去唱；今次《東京夢遊》是帶有夢幻的感覺，想樂迷聽到就有種身處異世界一樣的幻想去減下壓。」

她說：「第一次和日本音樂人合作，我感到非常幸運；特別在填詞方面，因為我們學日語好多時用字都會比較生硬，而今次的合作過程是好好的機會給我們和Yusuke在填詞、演繹時了解一下如何可於用字上切合當地的語言文化，又可令到整個作品更貼地。希望這首作品除了在香港聽到，也可以到世界各地給更多人聽到！」

（大會提供）

百分百香港製造

麗英稱這首作品絕對是百分之百香港製造的日語流行曲，她衷心感謝廣東話版本《東京一轉》的作曲和監製的Daniel協助邀請到Yusuke參與今次的企劃。

製作《東京夢遊》時麗英分享了多個第一次，同時她亦奪去一個人的第一次？事緣是錄音當日Yusuke的太太帶同手抱的兒子Koki到錄音室探班；這次更是他首次踏入錄音室，所以麗英休息期間都會和他玩耍，因此讓麗英緊張的心情，輕鬆不少更完全沈醉在日本的氛圍內，她希望大家聽歌時都能夠感受到當中的輕鬆與夢幻。

撰文 : TOPick柴犬出動

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