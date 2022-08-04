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【45日環遊日本】張寶兒日本拍旅遊節目遇暴雨　直擊青森奧入瀨災情

娛樂 14:16 2022/08/04

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青森縣遇暴雨，Bowie於所住酒店拍片報平安。

張寶兒（Bowie）上月15日，為TVB全新旅遊節目《45日環遊日本》（暫名）出發到日本取景。除張寶兒，姜麗文、蔣家旻稍後亦會出發前往日本拍攝外，3人均會在曾走訪130多個國家的「旅遊達人」項明生帶領下，以接力形式用45天豪遊日本列島4個大島，走遍25個都道府縣。

在日本這半個多月間，Bowie不時於社交網分享靚相、報告行蹤，昨晨（3日）Bowie於IG Story貼出一張「青森縣土砂災害警戒情報」手機截圖，原來當地持續暴雨致多區水浸。據外媒報道，青森和秋田兩縣短短半日便下了一整個月的雨量，更傳出山泥傾瀉災情。

Bowie站在窗邊講解室外洪流情況。

拍片報平安

身處青森縣奧入瀨溪流的Bowie為了向製作組及親友報平安，先後拍片傳回公司及更新IG。

在報平安短片中，Bowie站在窗邊直擊室外洪流情況，透露自昨日（8月3日）凌晨5時許，陸續收到青森地區的洪水、低窪地區氾濫、嚴重山泥傾瀉警告訊息，直至早上聽到酒店英文廣播，才得悉附近的奧入瀨溪流已變成「奧入瀨洪流」，通往城市及機場的道路全部封閉，幸酒店設有防水欄抵擋洪水洶湧而入，故屬安全的避難場所。

Bowie又指酒店方面，除了Shuttle Bus及Bus Tour暫停，位於底層的早餐區也因安全因素臨時搬往2樓，讓旅客可放心用餐。

她續說：「我哋會全日Stay喺呢度，直至周圍嘅道路開通番、警報取消先會進一步行動，大家唔使擔心，阿爸阿媽唔使擔心，我老公（袁偉豪）都唔使擔心。」語畢Bowie冧爆比出「心心」手勢，並怕醜地笑住「閃」出鏡頭。

攝製隊下榻酒店處於奧入瀨溪流旁，附近地面統統被洪水淹沒。

感謝酒店照顧

整頓好所有事情後，Bowie昨晚再更新IG，原來Bowie昨天一早已拍定片向粉絲報平安，IG所見，連頭髮也未有整理好的Bowie，除講解了一次昨日奧入瀨溪流的災情，還額外為粉絲直擊其下塌酒店最新情況，及自己在非常情況下的中午餐安排。

Bowie感恩酒店在如此時期仍有食物提供，還額外安排房間讓他們留宿多一晚。

最後，她透露預料今晨（8月4日）離開奧入瀨溪流，而今早大約10時左右，Bowie在IG上載與袁偉豪挑戰整牛角包短片，祝大家七夕節快樂，並以Hashtag報平安留言：「#我很好」、「#今日非常感恩我們安全離開山區雨帶了」。

另外，又在IG Story報告奧入瀨溪流水退最新情況，及報告昨晚如何解決晚餐：「道路全封酒店應該補充不了糧食，但晚飯依然有炸雞白飯飯盒吃，有跌（秩）序條理的，感恩！」

撰文 : TOPick柴犬出動

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