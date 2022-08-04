「洪門宴」引軒然大波　主角洪為民靜思半年現身吐心聲

▲ 港區人大代表洪為民。（資料圖片）

今年年初，一場雲集政商界名人的生日派對因爆疫引起全城關注，風波牽涉15名政府高官及20名立法會議員，時任民政事務局局長徐英偉更因此辭職。而派對主角，正是港區人大代表洪為民，各方戲稱該派對是「洪門宴」。

「洪門宴」引起軒然大波，洪為民發完道歉聲明後，便低調行事，對事件亦閉口不提，時逾半年，洪為民接受網媒訪問時談及自己經歷此風波的體會。他說：

我相信很多時候是「禍兮福之所倚，福兮禍之所伏」，我自己覺得，每次挫折都是種歷練，也會敲打你自己，不要得意忘形。因為人太順很容易得意忘形，所以偶爾敲打，其實是好事。

洪為民說，自己習慣每年年尾做一次總結，想想什麼做得好，什麼不應該做。但「洪門宴」後，他說，現在不是每一年，而是每段時間都應該反思一下。他又形容自己是「無可救藥的樂觀主義者」，遭遇人生挫折時，會選擇樂觀面對。

朋友眾多 自爆手機存2萬多個電話號碼

「洪門宴」集齊政商界名人並非無因，洪為民說，自己人生中最寶貴的資產有兩個，一個是大腦裡面的知識，一個是朋友，自爆手機裡面有2萬多個電話。

我手機裏面有2萬多個電話，大部分人電話我都有，你想到的名字我都有。

朋友眾多有何原因？洪為民說，自己不利用人脈做生意，從不因為做生意去求人，因為對方是朋友，又說，「跟洪為民合作，我不會跣你，你話我是不是一定幫到別人？絕對不是，但我不會跣你。」

朋友雖多，但洪為民說，因為疫情關係，自己最近少了應酬。而「洪門宴」風波之後，洪為民亦體會到，患難見真情。很久沒見的中學地理老師、長輩發信息安慰他，年逾九旬的中學校長都特意叫同學跟他說：「大家都很關心你，不要太有情緒，身體健康啊。」被問到手機2萬多個朋友，真朋友有無100多個時，洪為民稱：「我估有。」

經歷過今次風波，洪為民未有止步，他說，自己未來還有其他工作想做，包括促進深港合作、青年工作、教育工作等等。

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