MIRROR紅館演唱會第4場發生嚴重事故事件引起社會關注，懸掛半空的一部大型螢幕墮落壓傷2名舞蹈員，其中一名舞蹈阿Mo傷及頸椎，仍然在伊利沙伯醫院深切治療部留醫。骨科專科醫生羅尚尉在節目中表示，頸椎共有7節，若在高位受傷，身體功能缺失會愈高愈大，對於一些嚴重截癱病人是需要慢慢細調康復方案，曾有一名患者由初時不能活動，到手腳部肌力回復，其後可投入工作，這是對骨科醫生一個奇蹟。

骨科專科醫生羅尚尉在《TOPick診症室》節目中指，大部分頸椎主要成因是創傷，例如從高處跌下、跳水及交通意外等，都有機會令頸部扭傷，導致有嚴重頸椎受傷。整個頸椎是很短，共有7節，首數條神經線控制呼吸，以下神經線是控制手部，如第三及四節可動肩膀、第五及六節可動手肘或部分手腕，所以如果患者是高位截肢，即高位截癱受傷，就會弄傷神經線和頸椎，愈高機會導致身體機能損失愈多。

羅醫生又補充，頸椎受傷在臨床來說，可分是否完全受傷，因為神經線由上到下，若神經線已失去感應，會導致四肢癱瘓。在第四及五節或以下節數，因為控制神經線、呼吸功能，因此不需要呼吸機，控制甚麼功能是相差很遠。羅稱，一般原則希望盡快減低病人臥床時間，因為臥床令身體功能有副作用，例如壓瘡、發炎及尿道炎機會增大，但如果患者有腦出血、腦受傷及要用呼吸機等，就較難減低患者臥床時間。

羅醫生指，患者康復之路是漫長，復康療程要分數項目，包括受傷位置、受傷嚴重性及患者是否完全受傷等，整個項目是多學科及多專門介入，有很多專職治療幫助，醫生角色是一個樂團指揮家，觀察病人進度，希望盡量令患者功能恢復到最好，當中時間是一個考慮因素，康復治療是需要慢慢細調康復方案。

另外，他提醒頸椎受創最重要是保持冷靜，不要胡亂搬動傷者，因為會影響後續處理。請密切留意《TOPick診症室》。

【TOPick診症室】頸椎不同節數受創影響不同能力 骨科醫生拆解急症處理及專科治療

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記者：余思嵐