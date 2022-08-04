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【第五波疫情】今日新增5,020宗確診個案　多3名染疫者離世【不斷更新】

社會 16:25 2022/08/04

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熱門 李啟言 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

（湯致遠攝）

本港第五波疫情持續，確診宗數持續逾4,000宗。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今（4日）出席疫情記者會。

今日新增5,020宗確診個案，包括4,773宗本地個案及247宗輸入個案，另錄3宗離世個案。

【16：45】

學校錄367宗陽性個案，有3間學校的個別班級要停課。

【16：40】

多4間老人院舍及2見殘疾人士院舍出現個案。

【16：33】

黃大仙醫院胸肺科病房8月2日有1名94歲女士因病情急轉直下，院方讓家人恩恤探訪，惟家人隔日補交核酸檢測結果時，發現檢測陽性，而離世女病人同樣確診，院方並發現多3名病人染疫，正調查感染源頭。

【16：30】

劉家獻表示，再多7人情況危殆接受深切治療，多3名染疫者離世，涉及2男1女，年齡介乎76至94歲，均有長期病患，其中兩個沒有打針，亦有2人送到急診室時已離世。

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記者：TOPick 港聞組

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劉家獻 張竹君 衞生署 衞生防護中心 傳染病 疫情

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