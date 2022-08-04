【第五波疫情】今日新增5,020宗確診個案　多3名染疫者離世【不斷更新】

▲ （湯致遠攝）

本港第五波疫情持續，確診宗數持續逾4,000宗。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今（4日）出席疫情記者會。

今日新增5,020宗確診個案，包括4,773宗本地個案及247宗輸入個案，另錄3宗離世個案。

【17：10】

張竹君表示，截至中午，共有92名3歲以下兒童已接種疫苗。

【17：08】

除22個月大女嬰、35個月大男童外，亦有1名17歲患腦麻痺的男患者需要留醫深切治療部。

【17：00】

至於會否收緊恩恤探訪的探訪要求，劉家獻稱，暫時未確認黃大仙醫院的感染是否由探訪而引致，目前不會取消，而恩恤探訪通常是予臨終或病情突然變差的病人，中國人會認為這些很重要，會按情況安排。

【16：58】

張竹君表示，疫情慢慢上升，擔心對醫療系統的負擔，但希望市民盡量驚覺，暫時政府不希望隨便收緊防疫措施，

【16：50】

張竹君表示，若幼童曾感染又未打針，可於康復後一個月接種疫苗；至於染疫前曾打1針的幼童，則可在康復後3個月再接種疫苗。

【16：46】

確診個案破5000宗，張竹君表示，疫情呈慢慢上升趨勢，香港大學的病毒即時有效繁殖率亦高過1，達1.28，同樣上升中，強調疫情未見頂，希望市民要保持警覺，若有不適要盡早看醫生和檢測，陽性便要呈報並盡早求醫及吃藥，減低入院機會，未打針者則同要盡快接種。

【16：45】

學校錄367宗陽性個案，有3間學校的個別班級要停課。【詳情即看：下一頁】

【16：40】

多4間老人院舍及2見殘疾人士院舍出現個案。

【16：33】

黃大仙醫院胸肺科病房8月2日有1名94歲女士因病情急轉直下，院方讓家人恩恤探訪，惟家人隔日補交核酸檢測結果時，發現檢測陽性，而離世女病人同樣確診，院方並發現多3名病人染疫，正調查感染源頭。【詳情即看：下一頁】

【16：30】

劉家獻表示，再多7人情況危殆接受深切治療，多3名染疫者離世，涉及2男1女，年齡介乎76至94歲，均有長期病患，其中兩個沒有打針，亦有2人送到急診室時已離世。

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記者：TOPick 港聞組