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【提防蚊患】6月白紋伊蚊誘蚊器指數為3級　監察地區內白紋伊蚊分布廣泛

社會 15:10 2022/08/04

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6月白紋伊蚊誘蚊器指數為3級。（資料圖片）

食環署今日（4日）公布，6月份全港白紋伊蚊誘蚊器指數為百分之21.1，屬於3級水平，顯示監察地區內白紋伊蚊分布廣泛。相關政府部門隨即加緊防蚊及滅蚊工作，大部分監察地區的分區誘蚊器指數在7月份的第一階段監察中已顯著回落。

署方指，在6月份的64個監察地區中，30個地區的分區誘蚊器指數高於20%的警戒水平。有關的誘蚊器大多位於公共及私人住宅區、學校、康樂設施及公眾地方。另外，6月份白紋伊蚊密度指數為1.6，表示在發現有白紋伊蚊的誘蚊器中，白紋伊蚊成蚊的平均數量為1.6隻，顯示整體監察地區內的白紋伊蚊成蚊數量稍多。

食環署發言人表示，政府十分關注6月份的蚊患情況。在知悉情況後，環境及生態局隨即聯絡相關部門首長，呼籲他們立即採取有效措施，加強其管理場地的滅蚊工作。食環署亦立即與相關政府部門深化防蚊及滅蚊工作，並為他們提供意見和技術支援，協助他們迅速實施有效的滅蚊措施，同時聯同相關部門人員進行視察，清除蚊子潛在滋生地，並加強公眾宣傳教育。

發言人續指，在各部門共同努力及合作下，在六月份分區誘蚊器指數高於百分之20警戒水平的監察地區當中，絕大部分的指數在7月份的第一階段監察中已顯著回落。食環署會持續監察各區的蚊患情況，並採取迅速有效的防治措施；同時亦會加強執法。

截至今年6月，該署就蚊子滋生共提出106宗檢控。另一方面，食環署已在6月底於全港展開為期3周的主題性防治蚊患特別行動，重點強化建築地盤等地方的防治蚊患工作。

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記者：黃穎津

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