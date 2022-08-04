【學校確診】學校錄367宗確診個案　3校個別班別須停課一周

▲ 本港疫情維持數日每日超過4000宗確診。（湯致遠攝）

本港第五波疫情持續，連續14日確診宗數逾4,000宗，而今日（4日）新增5,020宗確診個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日再多2間殘疾院舍及4間安老院舍爆疫：

圓玄安老院，1名職員確診，12名院友及1名職員需要檢疫

鴨脷洲護老院2名職員確診，12名院友及2名職員需要檢疫

保良局壬午年耆樂居3名院友確診，1名院友需要檢疫

松悅園耆逸護養院暨日間護理中心1名職員確診，6名院友需要檢疫

保良局鄭翼之中心1名院友確診，5名院友需要檢疫

利民會環翠之家1名院友確診，6名院友需要檢疫

另外，學校錄367宗確診個案，分別來自286間學校，涉及300名學生和67名教職員，過去7日有177間學校有兩宗以上的確診個案。當局建議3間學校的個別班級停課一周，包括：

聖公會阮鄭夢芹小學2E班有3人確診

香港神託會培恩幼稚園K3B班有2人確診

丹拿山循道學校4D班有3人確診

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記者：郭詩詩