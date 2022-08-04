【DSE2022】逾1.5萬名考生申請成績覆核　考評局暫定8月17日公布覆核結果

▲ 2022年中學文憑試7月放榜。（資料圖片）

2022年中學文憑試7月放榜，考生若對成績存疑可申請成績覆核。考評局今（4日）公布，本年度有15,815名考生申請積分覆核及重閱答卷，佔出席考生總人數的約33%，比去年高出約3個百分點。

考評局數字顯示，考生申請積分覆核的考試涉222個科次，重閱答卷則涉34,760科次。

考評局說，會認真及妥善地處理每宗申請，並確保有足夠的閱卷員如期處理所有覆核申請。2022文憑試的成績覆核結果暫定於8月17日公布，今年繼續以手機短訊向申請覆核成績、並已提供手機號碼的考生發放結果；所有學校考生的覆核成績結果通知書會以電子方式傳送予所屬學校，考生可經校方獲悉結果；自修生則會透過郵遞收到書面通知。

另外，考評局會同時把覆核後成績獲提升的有關考生資料，通知大學聯合招生處、相關的大專院校及教育局專上課程電子預先報名平台（E-APP）。

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責任編輯：黃悅晴