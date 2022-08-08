【癌症治療】體內放射治療未可大規模臨床應用　醫療費用30至50萬

▲ 中大醫學院腫瘤學系教授陳林（左）。（郭詩詩攝）

由中大醫學院主導的一項多中心研究發現，利用同位素「釔90」（Y90）進行體內放射治療（SIRT）配合化療治療，可有助患者延長壽命（即看：【下一頁】）。不過，中大醫學院腫瘤學系教授陳林表示，並非所有肝內膽管癌患者均適用有關治療，醫生會視乎病人的身體情況、腫瘤位置、肝功能等決定。

他說，患者事前需要先接受預演程序，即由醫生在其體內注射替代劑球蛋白，以預視同位素Y90所到達的位置是否可針對腫瘤、會否影響其他器官等，以及用作計算可以殺死腫瘤所需要的Y90數量。

他直言，由於相關治療並非醫管局的標準治療，單是購買Y90的成本價亦需要8萬元，連同其他檢查及醫生費用等，總治療費用需30至50萬元；一般來說，如醫生認為病人符合條件接受治療，而病人亦能負擔費用，亦會為病人在化療前作SIRT治療。

至於大規模應用，他說由於有關研究並非涉及藥物，醫學界仍在討論有否需要進行第三期臨床研究，又坦言膽管癌並非十分常見的腫瘤，若沒有藥廠的牽頭進行研究，或需要5至8年才可大規模臨床應用。

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記者：郭詩詩