【明星減肥】廣告晒完美懷孕體態　40歲孫藝珍靠4大秘訣保持出道身形

▲ 40歲孫藝珍在廣告中展示完美懷孕體態。

韓國藝人孫藝珍與玄彬因合作人氣電視劇《愛的迫降》定情後成為戀人，今年3月舉行世紀婚禮，金童玉女拉埋天窗，獲得全球祝福。

結婚3個月迎來另一喜訊，現年40歲的孫藝珍宣布懷孕，不少粉絲戥兩位準爸爸、準媽媽感到高興，更有媽媽級網友向屬高齡產婦的孫藝珍分享安胎秘訣。

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▲ （廣告截圖）

零孕婦水腫

正在留家專心安胎待產的孫藝珍，不時在社交平台分享親自下廚的美食作品，亦會帶愛犬到草地散步，生意寫意。

她間中也會接洽較簡單的工作，近日為醫美品牌拍攝的全新廣告面世，完美演繹「最美孕婦」的體態。

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具雅典娜女神感覺

在影片中見孫藝珍穿上白色長袍，充滿雅典娜女神感覺，優雅又有仙氣。見她面尖尖、雙手纖瘦，沒有出現孕婦的水腫情況。雖然腰部依然纖幼，但可見腹部微微隆起，相信這個廣告在不久前拍攝的。

大批網民大讚孫藝珍狀況極佳，懷孕也懷得美過人，依然是大家的國民女神姐姐；而且廣告中更出現細胞、嬰兒、媽媽與小孩等誕生進化史的畫面，令網友指根本隱喻孫藝珍懷孕的現實近況。

▲ 3月與玄彬舉行世紀婚禮。

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4大凍齡秘訣

孫藝珍向來非常著重身形管理，出道23年都保持完美體態，就算年屆40也凍齡有方，身形不比少女遜色。

她曾接受韓國媒體訪問時，大方分享自己長期維持苗條身形的4大秘訣，一起看看女神是怎樣煉成的？

秘訣1：保持好心情

她認為自己長期維持苗條體態，其中一項、同時最重要的就是保持正面情緒。保持愉悅及放鬆心情，能讓「維持身材」變成一件快樂的事，而不是一種負擔。

▲ （Instagram圖片）

秘訣2：不節食

孫藝珍從來不會透過節食來減肥，喜愛品嚐美食的她認為反而會令瘦身及新陳代謝的效果變差，所以她建議減肥人士應吃得清淡健康，均衡飲食。

秘訣3：瑜伽、普拉提、禪柔運動、TRX

孫藝珍有十多年瑜伽、普拉提、禪柔運動及TRX（懸吊式訓練）經驗，主要訓練大腿與核心肌群，幫助駝背問題。拉筋不但能令線條更好看，亦有助入眠功效。她更因學滿所有TRX課程，而去考獲TRX講師的資格。

秘訣4：每星期運動3日

即使她拍戲多忙碌，仍會堅持每星期至少做運動3日，每次1小時內。因為時間太長會令身體感疲勞，而造成對運動的厭倦感。

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