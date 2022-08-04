【美食節2022】 美食博覽8.11開鑼近千攤位參展　$1優惠買鮑魚+即食雞煲+榴槤月餅

▲ 美食博覽下星期開鑼，同期舉辦家電．家品．博覽、美與健生活博覽、茶展及中醫藥會議 。

一年一度的美食博覽、家電‧家品‧博覽、美與健生活博覽以及香港國際茶展，將於8月11至15日在香港會議展覽中心舉行。TOPick為你介紹展覽必食必買攤位、必睇展區及購票詳情。

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美食博覽：締造環球美食之旅 (8月11至15日)

分為「公眾館」、「尊貴美食區」及「貿易區」，展示環球特色美食及餐飲。當中「尊貴美食區」將一連四天 (8月11至14日) 向公眾開放，雲集90家展商，展示來自亞洲及歐美的頂級佳餚，各式甜品、有機綠色食品及精品咖啡，今年新設「啤酒‧暢飲」主題，帶來多間本地手工啤酒廠的精釀啤酒。

必買$1食品

$1鮑魚(攤位：1C-D10)

▲ 安記海味「$1鮑魚當入樽」活動。(圖片由品牌提供)

安記海味「$1鮑魚當入樽」活動，首日頭10位在場外排隊購票的人士，最快時間聯手完成投籃的2名參加者，即可獲得300罐即食鮑魚系列（價值$13,500），其他組別也可獲得100罐即食鮑魚系列。多款鮑魚福袋低至半價及買2送2等即食海味優惠，購物滿$3000，即送安記購物車一架。

$1鮑魚雞煲（攤位︰3D-B17—19）

▲ 樂婷媽媽－１元鮑魚雞煲。(圖片由品牌提供)

樂婷媽媽每日中午12時以$1出售鮑魚雞煲，每日及每時段限售10個， 可選自家港味或惹味香辣。大家亦可以優惠價$98購買雞煲券（原價$128）。

$1鮑魚罐頭(攤位：1C-A20)

於鮑魚王購買任何產品即可免費以$1換領至尊紅燒即開鮑魚罐頭

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$1貓山王月餅 (攤位：1D-A18、A20、B17&B19)

頭30名於高格行消費的顧客可以$1購買貓山王榴槤冰皮月餅（原價$128）、$1購買一斤果醋500ml 1支以及$1買哈美獅秘製薑汁蝦子麵（6個裝）1盒。

$1花瓣醋（ 攤位編號：1A-C02）

百利行攤位設有$1購買玫瑰、桂花及檸檬草味花瓣醋，每日限量100份。

$1麵線 (攤位：1E-A02)

壽桃推出每日100份的$1長壽麵線禮盒（原價$78），亦可以優惠劵以$20購買壽桃橄欖油XO醬鮑魚麵4個裝一盒。

$1奶茶（攤位：3B—A018）

由8月11至13日，於香港咖啡紅茶協會攤位買任何產品即可以$1換購一支大排檔樽裝奶茶。

$1增量裝水餃＋送Staycation(攤位：Hall 1B-A28&A30)

韓國網上購物平台Memomalls推出$1泡菜大王水餃增量裝(限量10包)，買滿$150即送急凍Pizza一個。在攤位上購物並上載圖片，再在Memomalls Facebook留言、讚好及分享，即有機會獲得香港沙田凱悅酒店推出KAKAO Friends Happy Moment With Friends主題套房住宿體驗。

家電‧家品‧博覽：打造理想智能家居 (8月11至15日)

▲ 家電．家品．博覽帶來多款智能家居、廚房電器、廚具、餐具、家具及家庭用品。（圖片由香港貿易發展局提供）

當中品牌專區「家之選大道」將匯聚接近40家展商及多個時尚生活品牌，包括煤氣公司、德國孖人牌、樂信牌等。

香港傢俬裝飾廠商總會展團會展示家居設計元素，將科技融入生活各種場景，打造理想智能家居。另外，「創藝坊」展區，介紹多家青年初創企業的文創產品，包括以檀木製造的手工眼鏡、採用歐洲樺木製造的實木手搖磨豆機等。

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美與健生活博覽：煥發內外美 (8月11至15日)

▲ 美與健生活博覽帶來特色美妝、健美及適健產品，人氣產品包0括有機仙果淨能卸妝水、香薰泡泡浴球、全方位家居健身器等。（圖片由香港貿易發展局提供）

將展示一系列美妝及適健產品，除香港美容業總會、香港美髮美容業商會、國際美容健康總聯合會及香港化粧品同業協會四大展團外，還有新參展的中國香港健美健身總會以及國際美業評審總會展團，帶來多元化美健產品。當中包括有機仙果淨能卸妝水、香薰泡泡浴球、全方位家居健身器等。

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香港國際茶展：呈獻茶藝之道 (8月11至13日)

國際茶展帶來多款特色產品，例如雲南大益茶、港式奶茶家用沖茶套裝等。更設有湖北展館，帶來當地名茶。大會亦邀請金茶王分享泡製港式奶茶的寶貴知識。

今年的香港國際茶展以及美食博覽貿易區均採用全新融合展覽模式「EXHIBITION+」，讓全球食品及茶品採購商透過實體展覽及網上平台同步洽商。未能親臨現場的展商及買家可於展前七日開始透過「商對易」 (Click2Match) 智能配對平台檢視人工智能推薦、主動搜尋合作夥伴，以及邀約對方進行視像會議。

中醫藥會議：重量級講者探討中藥創新藥物研發 (8月11至12日)

今年會議主題為「中藥創新藥物研發及臨床研究」，請來17位重量級講者，包括來自美國、澳洲、奧地利、德國、日本、中國內地及香港的專家，集中討論中西藥結合研究的成果及分享成功個案。會議以實體及網上混合模式舉行，促進與會人士與講者交流。

支援電子消費券支付 多買多賞大抽獎

大會亦與直播平台LOOPLIVE合作，新增「睇直播，買『正』貨」活動，邀請KOL於展前及展覽期間以LOOPLIVE應用程式作直播，介紹多款特色產品並提供多項購物優惠。

另外，展會期間每日會舉行多買多賞幸運大抽獎。獎品包括家庭用品、護膚產品、各式美食、健康用品、健身課程等。只要憑單一收據消費滿HK$200即可參與抽獎一次，每張收據上限抽獎五次。

大會已推出「8月食‧住‧買」網頁，讓大家緊貼最新的購物消息及各種快閃優惠，包括HK$1的雞煲、鮑魚麵禮盒、榴槤冰皮月餅等，大家可預先下載近200張電子優惠券。

八月展覽會場將不設實體門票銷售，入口亦不設以現金購票的售票處，改為在主要入口設收費站，讓大家以八達通即時付費入場。將繼續推出「上午進場票」及「晚間進場票」優惠。

各項展覽開放日期及時間

日期 美食博覽「公眾館」、家電．家品．博覽及美與健生活博覽： 8月11日至15日（星期四至星期一） 美食博覽「尊貴美食區」： 8月11日至14日（星期四至星期日） 美食博覽「貿易區」及香港國際茶展： 8月11日至13日（星期四至星期六） 時間 8月11日 至14日：上午10時至晚上10時 （美食博覽「貿易區」及香港國際茶展於8月13日下午6時結束） 8月15日：上午10時至下午6時 地點 香港會議展覽中心 票價 美食博覽「公眾館」、美食博覽「貿易區」、家電．家品．博覽、美與健生活博覽門票及香港國際茶展：港幣25元 以上展覽連美食博覽「尊貴美食區」套票：港幣40元

「上午進場票」優惠：8月11、12及15日（星期四、五及一），中午12時前入場，只需港幣10元（只限於會場入口收費站以八達通即時付費入場） 備註：入場人士可追加票價港幣15元以參觀同日的「尊貴美食區」 「晚間進場票」優惠：8月11、12、13及14日（星期四至星期日）晚上6時後入場，只需港幣10元（只限於會場入口收費站以八達通即時付費入場） 備註：入場人士可追加港幣15元參觀即晚的「尊貴美食區」 傷健人士票價：港幣10元（可追加票價港幣10元以參觀同日的「尊貴美食區」） 備註：需出示由勞工及褔利局發出之「殘疾人士登記證」（只限於會場入口收費站以八達通即時付費入場） 訪港人士票價：港幣20元（「尊貴美食區」套票為30元） 備註：需前往展覽會場並出示有效的旅遊證件購票 3歲或以下小童及65歲或以上的長者（持長者咭或有效年齡證明文件）免費入場 購票方法 快達票網站、購票熱線及香港會議展覽中心的售票處公開發售 了解更多 美食博覽/家電‧家品‧博覽/美與健生活博覽/香港國際茶展/國際現代化中醫藥及健康產品會議/「8月食．住．買」/衞生措施及健康資訊

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責任編緝：張懿慧