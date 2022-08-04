【幼兒情緒】兒子參加生日會縮作一團有原因　育兒專家：切勿過早斷定孩子頑皮搗蛋

▲ 幼兒的情緒反應是有因有果的，兒子參加生日會縮作一團是有原因。（《反起跑線聯盟》劇照）

媽媽投訴她的次女很麻煩：「呢個女好難湊，一啲都唔似家姐咁可愛。帶佢出街，佢就喊足全程；啲 Auntie想抱吓佢，佢就驚到喊，尷尬死啦！」

幼兒的情緒反應，是有因有果的，爸媽該具有偵探精神，細心揪出因由，切勿過早斷定孩子是頑皮搗蛋不聽話呢！

那年我剛當了媽媽，壓根兒沒有帶孩子的經驗，上天卻給我送上一個奇怪的孩子，令我傷透腦筋，不懂得該如何相處。

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帶他去參加生日會嘛，從來都沒有一次是順暢的。眼看人家小孩興高采烈地在會場跑跑跳跳，跟小丑哥哥拿禮物呀，找扭氣球姐姐拿兔仔波波呀，不知多麼快樂，我的兒子卻全程縮作一團，躲在我的背後，真氣人！

帶孩子到商場逛街，買玩具、吃雪糕嘛，他卻突然一臉恐懼，一步也不肯去，哭嚷着要我抱他，逛商場不行了，還是回家吧！

帶孩子跟Auntie們茶敘，那就更是最令人沮喪的。「仔仔呀，叫Auntie啦！」他不僅一個也不肯叫，還將臉躲進我的懷裏，又是一副驚慌的樣子，尷尬死了。

孩子長大後，謎團終於解開。

「媽，細個時候最憎你迫我去生日會，啲小丑哥哥個嘴好大，會吞小孩呀！點解唔肯行商場？嗰啲地板又大又光亮，我驚會跌落去囉！你做乜要迫我叫Auntie？佢哋個個鼻孔好大，咁多對眼盯住我，超恐怖呀！」

原文刊於《經濟日報》收費專欄「會笑媽媽」，原題為「點解孩子咁古怪？」。

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撰文 : 鄧藹霖