【壓力爆煲】兒子學校輕微撞傷　幼教憂家長責怪狂發訊息致歉

▲ 老師面對怪獸家長，真係好大壓力！

怪獸家長、恐龍家長的可怕和誇張行為，會令老師壓力大。最近有網友分享了兒子在幼稚園撞傷腳，患處細如蚊癩般，但老師卻緊張得狂發訊息道歉，此舉令網友感受到當老師的壓力，斥「到底有多少恐龍家長在折磨老師們啊！」

最新影片推介：

台灣一名網友在facebook《靠北幼稚園》發文，貼文第一句便是向辛苦的幼教老師們致敬，樓主表示在中午時，收到老師傳來了一張照片，發現年幼兒子的腿上有被蚊子叮的紅印，向老師查問時，老師戰戰兢兢地答，並不停道歉，

寶貝今天在學校不小心撞到腳有受傷，有幫寶貝擦藥了，真的非常抱歉，對不起！

樓主未有怪責老師，反過來安慰她，指只是小傷而已，而且兒子常常在撞！著老師不用太在意，

看到老師這樣也太心酸了吧，覺得老師們的壓力好大，只是這麼小的一個傷（跟蚊子叮沒兩樣），卻讓老師有這種反應！

樓主續指，老師已經不是第一次因為這種小傷就馬上傳訊息給他，跟他道歉，並真心覺得小朋友碰碰撞撞是難免的，在家裡都會受傷更何況學校！

老師的過份緊張令樓主得以反思，並力斥「到底有多少恐龍家長在折磨老師們啊！」，同時他也向所有幼教老師送上最深的敬意，「老師們真的辛苦你們了！」

貼文一出，即惹起網民熱議，不少網民概嘆他這種好家長不多，「如果幼教多了妳這種家長，老師再怎麼辛苦也會覺得值得，還有遇到好園所，流動率只會越來越低」、「體諒的家長，懂得幼教老師的辛苦」、「真心覺得幼稚園老師太辛苦 我兒子尿褲子老師也跟我道歉」。

同時也有些網民不值怪獸家長的行為，「並不是所有家長都能像你這樣～有的家長的寶貝被蚊子叮了就要鬧學校呢」、「很多連蚊子叮都質問老師為什麼學校有蚊子，是消毒不確實嗎？然後放假自己帶出去玩回來，孩子身上蚊子叮的包比學校多100倍都沒關係」，有老師看到樓主的發文，有感而發指好的家長真的很難找，恐龍家長多的是，所以當她班的孩子有受傷什麼的，她都會超級緊張。

點撃下圖，即睇留言：

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https：//bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https：//bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https：//bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳