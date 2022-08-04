【膀胱癌】男子排尿不順有血尿確診膀胱癌　醫生揭4種尿液狀態要留心

膀胱癌為本港癌症10大殺手，每年新增約400宗新症，常見在55至70歲的男士身上，男女患者比例約為三比一。有台灣泌尿科醫生早前便於其社文平台發文指，有煙民因血尿及排尿不順而求診，通過採集尿液及膀胱內窺鏡檢測，證實為初期膀胱癌。醫生亦借案例呼籲大眾留意尿液狀態，當中種更是膀胱癌先兆，必須及早求醫治療。

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膀胱癌前兆4種尿液狀態：

1：無痛性血尿：膀胱癌的血尿通常是間歇性、無痛性。腫瘤表面一般會有很多新生的血管，非常容易破裂。當腫瘤表面的血管破裂後，會導致血液隨著尿液一起排出。

2：尿頻、尿急: 膀胱癌變過程中腫瘤不受控制，輸尿管、尿道口區域的神經非常敏感，出現刺激性症狀，主要的感覺就是尿頻、尿急。

3：尿痛：大部分的膀胱癌都不會引起患者疼痛，但部分患者由於瘤體較大、表面潰破或是合併炎症等因素，會出現明顯的尿痛症狀。

4：腰痛：膀胱內的尿液是來自於腎和輸尿管，膀胱癌可能會侵犯到輸尿管或腎臟，引起腎水腫就會有腰痛症狀出現。

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醫生指，男性膀胱癌發生率約為女性3倍，「如果不治療，2年的存活率不超過15%。」相反如果及早發現及接受治療，5年存活率可達85%，但是膀胱癌屬於容易復發的癌症，故此提醒各位患者和康復者務必定期做術後追蹤。

醫生又提醒如果癌細胞已侵害到膀胱肌肉層，就只能採取膀胱切除術，把整個膀胱及淋巴結切除，並做尿路改道及人工膀胱手術，此會大大影響生活；另外，亦引述臨床研究指出吸煙與罹患膀胱癌高度相關，指「戒煙是最重要的方式」，建議大家要多喝水、少憋尿、多吃蔬果，減少患上膀胱癌風險。

據本港癌症基金會資料，2012年，香港有384人患上膀胱癌。其中男性佔282人。女性102人。死亡人數為184人。膀胱癌最常見於50歲到70歲的人士，男性患者比例高於女性。

大部分膀胱腫瘤狀似小蘑菇，膀胱癌可以是單一腫瘤，也可以由多個腫瘤組成。



膀胱癌頭號成因：吸煙



膀胱癌起因至今未明，但某些因素會增加患膀胱癌病發的機會，包括：吸煙、經常接觸漂染、橡膠、皮革、油漆、印刷等行業中廣泛使用的化學物品（如苯胺類染料）。

飲食方面，經常吃醃製或含亞硝酸鹽的食物，也有可能導致膀胱細胞出現癌變。

有研究發現，餵老鼠服食極大劑量的人工增甜劑「環磺酸鹽」會導致膀胱癌。雖然目前仍未有確切證據顯示環磺酸鹽會導致膀胱癌，但基於這項發現，美國已禁止使用環磺酸鹽。

小便帶血尿頻要留意

膀胱癌最常見的症狀是小便帶血，即血尿。症狀通常來得突然，而且一般並無痛楚。初期可能今天有血，明天即告消失，但不久又再出現。有時候會形成血塊，令膀胱的肌肉疼痛，惟出血量與膀胱癌的病情輕重無關。

患者小便時可能感到灼燒，而且尿意頻繁。

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責任編輯：羅嘉欣