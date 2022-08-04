【幼兒學英文】反覆停課幼童錯失英語學習黃金期　言語治療師：宜選互動教材打造家中語境

▲ 疫情下反覆停課，令幼兒錯失了英語學習黃金期，父母宜準備互動教材幫助孩子學習語言。（有關機構提供）

0至6歲是語言發展的重要階段，但受疫情影響學校多次停課，小朋友長期在家學習，令孩子錯失了語言學習黃金期，不少學童仍未掌握幼稚園課程便要升小一，導致缺乏基本語文知識，尤其是英文科，令學童難以適應新課程。

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持續停課令幼童長期與語言互動環境脫軌，言語治療師Miss Ana直言對幼兒的語言發展有重大影響，因長期間停課或單調的網課，令幼童缺乏溝通交流的環境，會窒礙其學習能力。

由於停課下寶寶在黃金語言發展期，缺乏全面語言環境學習及真人對話，欠缺充足的語言刺激，令小朋友對語言敏感度大大下降，從而影響日後學習能力。

▲ 母語學習法。（有關機構提供）

Miss Ana亦指出，若父母想孩子健康發展第二語言，則要為孩子營造一個適合的語言環境，以及需要真人互動交流，透過環境刺激促進孩子學習和運用語言。若果幼童可每天沉浸在語境中，自然會像海綿般吸收語言，提升語言理解能力，而且在日常生活中充份應用到。

她建議在選取教材方面，家長可選擇一些能引起孩子興趣的繪本、影片及音樂，最好包含輸入及輸出部分的學習配套，例如是教材上有關連性的學習部分，讓小朋友重複性地掌握學到的事物，同時在生活上應用所學到的內容。若教材包含實物配套就更好，家長能在日常生活中與孩子重溫教材內容，助孩子建立自信及鞏固學習成果。

成年人有時會低估幼兒的學習能力，事實上，幼兒在3歲前就以驚人速度吸收周邊的資訊，奠定一生智力發展的基礎。因此，幼兒愈早接受語言的刺激，學習成效愈大。

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其中迪士尼美語世界開創的母語學習法教材，是現時最權威的快樂英語學習系統，將語言的各項元素融會貫通，透過原創歌曲、玩具、圖書及影片，配合多元化可錄音發聲互動學習配套，並以互動多元教材融入幼兒生活中的細節，令幼兒學英文像學母語一樣，而非死記硬背。

而這套母語學習法是根據幼兒生理本能及心理發展，設計出一個按部就班的全面教學系統，適合由胎教開始至6歲的幼兒。系統為1歲以下及還在懷胎的寶寶設計出側重於「聽」的教材，並以「Learning by Doing」體驗式學習而設計的特別玩具作教學輔助，加強幼兒吸收。

1歲至3歲以「說」為主、3至5歲則以「讀」為主，而5－6歲就側重「寫」，讓幼兒在讀寫聽說四方面，都可以循序漸進地進步。

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責任編輯︰林綺玲