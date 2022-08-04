【打擊私煙】海關4天內偵破3宗大型私煙案　共檢市值約1.6億元私煙

▲ 海關4天內偵破3宗大型私煙案，共檢市值約1.6億元私煙。（政府新聞處）

香港海關7月12日至26日破獲3宗大型走私香煙案件，在粉嶺、元朗、屯門和青衣檢獲共約5,700萬支懷疑私煙，估計市值約1.6億元，應課稅值約1.1億元。

海關人員7月23日在粉嶺坪輋進行反私煙行動，在一個鐵皮場的一個40呎貨櫃內檢獲約1,100萬支懷疑私煙。跟進調查後，海關人員7月25日和26日分別搜查元朗一個貨櫃場、屯門一個停車場和青衣兩個停車場，發現四個40呎和一個20呎貨櫃內藏有懷疑私煙，檢獲量共約4,600萬支。

行動中，海關人員拘捕兩名分別35歲和36歲的懷疑涉案男子，並扣查6個懷疑涉案的貨櫃。案件仍在調查中。海關會繼續追查私煙的來源及去向，不排除會有更多人被捕。

連同是次行動中檢獲的懷疑私煙，截至7月31日，海關今年檢獲約3.34億支懷疑私煙，較去年同期數字上升約百分之37。海關表示，會繼續根據風險評估和情報分析從源頭堵截，並透過針對貯存及分銷販賣多管齊下的執法策略，致力打擊私煙活動。

走私屬嚴重罪行。根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。

海關提醒市民，買賣私煙同屬違法。根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁2年。

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記者：黃穎津