  • 28°C
香港時間 : 2022804日 (週四) 16:44
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 李啟言 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【打擊私煙】海關4天內偵破3宗大型私煙案　共檢市值約1.6億元私煙

社會 16:17 2022/08/04

分享：

分享：

熱門 李啟言 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

海關4天內偵破3宗大型私煙案，共檢市值約1.6億元私煙。（政府新聞處）

香港海關7月12日至26日破獲3宗大型走私香煙案件，在粉嶺、元朗、屯門和青衣檢獲共約5,700萬支懷疑私煙，估計市值約1.6億元，應課稅值約1.1億元。

海關人員7月23日在粉嶺坪輋進行反私煙行動，在一個鐵皮場的一個40呎貨櫃內檢獲約1,100萬支懷疑私煙。跟進調查後，海關人員7月25日和26日分別搜查元朗一個貨櫃場、屯門一個停車場和青衣兩個停車場，發現四個40呎和一個20呎貨櫃內藏有懷疑私煙，檢獲量共約4,600萬支。

行動中，海關人員拘捕兩名分別35歲和36歲的懷疑涉案男子，並扣查6個懷疑涉案的貨櫃。案件仍在調查中。海關會繼續追查私煙的來源及去向，不排除會有更多人被捕。

連同是次行動中檢獲的懷疑私煙，截至7月31日，海關今年檢獲約3.34億支懷疑私煙，較去年同期數字上升約百分之37。海關表示，會繼續根據風險評估和情報分析從源頭堵截，並透過針對貯存及分銷販賣多管齊下的執法策略，致力打擊私煙活動。

走私屬嚴重罪行。根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。

海關提醒市民，買賣私煙同屬違法。根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁2年。

【TOPick診症室】學童5大情緒問題嚴重可自殘　精神科醫生拆解求助求醫時機

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津

相關文章

【襲擊判囚】涉郊野公園違規煮食襲擊漁護人員　作曲人就襲擊等罪被判監21天
今日 12:18
【襲擊判囚】涉郊野公園違規煮食襲擊漁護人員　作曲人就襲擊等罪被判監21天
【廉政公署】涉騙逾1.9萬保險推薦費　保險顧問公司前經理承認7項欺詐罪名
今日 13:10
【廉政公署】涉騙逾1.9萬保險推薦費　保險顧問公司前經理承認7項欺詐罪名
【罪成候判】涉於校外向小學女生淋不明液體　3男被裁定普通襲擊罪成還押候判
今日 13:51
【罪成候判】涉於校外向小學女生淋不明液體　3男被裁定普通襲擊罪成還押候判
【阻差上訴】女社工涉阻差辦公被裁定脫罪　律政司上訴要求發還重審
今日 14:11
【阻差上訴】女社工涉阻差辦公被裁定脫罪　律政司上訴要求發還重審
【打擊罪案】35宗網上售生活用品騙案涉額逾2萬元　警拘39歲男子
今日 14:52
【打擊罪案】35宗網上售生活用品騙案涉額逾2萬元　警拘39歲男子

你可能感興趣

【襲擊判囚】涉郊野公園違規煮食襲擊漁護人員　作曲人就襲擊等罪被判監21天
今日 12:18
【襲擊判囚】涉郊野公園違規煮食襲擊漁護人員　作曲人就襲擊等罪被判監21天
【廉政公署】涉騙逾1.9萬保險推薦費　保險顧問公司前經理承認7項欺詐罪名
今日 13:10
【廉政公署】涉騙逾1.9萬保險推薦費　保險顧問公司前經理承認7項欺詐罪名
【罪成候判】涉於校外向小學女生淋不明液體　3男被裁定普通襲擊罪成還押候判
今日 13:51
【罪成候判】涉於校外向小學女生淋不明液體　3男被裁定普通襲擊罪成還押候判
罪案 罪行 走私 進出口 海關 青衣 元朗 香港 屯門 進出口條例

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【MIRROR演唱會】花姐丈夫IG發文疑藏暗示　感慨稱：無不散之筵席
18:41 2022/08/03
【MIRROR演唱會】花姐丈夫IG發文疑藏暗示　感慨稱：無不散之筵席
【命中注定】混血女7歲痛失媽媽成遺憾　從男友兒時舊照發現亡母身影
19:12 2022/08/02
【命中注定】混血女7歲痛失媽媽成遺憾　從男友兒時舊照發現亡母身影
【MIRROR演唱會】李盛林牧師為阿Mo及傷者發禱告信　感謝So Ching一直陪伴李啟言
14:14 2022/08/03
【MIRROR演唱會】李盛林牧師為阿Mo及傷者發禱告信　感謝So Ching一直陪伴李啟言