鄧炳強大爆當年為何不做社工投考督察　原來與劉德華有關？

▲ 保安局局長鄧炳強。（經濟日報資料圖片）

保安局局長、前「一哥」鄧炳強，今日在社交平台上載短片，大爆自己當年中大社工系畢業後，突然走去投考警察的原因，原來竟然與藝人劉德華有關？

鄧炳強在短片中指，自己和很多男孩子一樣，一向都很喜歡擔任警察。之不過，最終驅使他加入警隊的「緣分」，是因為1982年TVB電視劇《獵鷹》，事關「見劉德華咁有型所以想做警察」。

鄧炳強形容，擔任該劇集主角的劉德華十分「靚仔」，對方在劇中亦是就讀中大社工系，畢業之後成為見習督察，所以他便跟隨「劉德華」走過的路，入讀中大社工系和投考見習督察，笑言自己「未讀大學已想做幫辦（督察）」。

當時正出席一個與青年人交流活動的鄧炳強，就勉勵一眾年青人不要太看重短期利益。

他自言，從來無諗過做警務處處長，形容能夠擔任警司已經「好威」，所以當時從未刻意想升職。不過，他認為，當自己沒有這個想法時，其他人或會覺得自己「抵諗」，反而會獲得更多機會。

鄧炳強在席間亦與女兒的相處之道，透露，過去曾與女兒在法國生活兩年，由於太太當時並非時常在身邊，因此他便擔起煮食、開車接送上學的角色。他笑指，女兒最初還願意吃他煮的食物，但之後女兒晚上決定自己吃沙律。

之不過，他形容很感激這兩年時間，幾乎每日能與女兒見面，除了能夠看着對方成長，同時養成經常見面的習慣。

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