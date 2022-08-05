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【啟德體育園】張家朗親身指導「小劍神」　籲「努力嘗試勿太介意勝敗」

社會 00:00 2022/08/05

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熱門 李啟言 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

（飛越啟德提供）

東京2020奧運男子花劍個人賽金牌得主張家朗上月於世錦賽摘銅後回港，積極參與培育香港劍擊新血，出任「飛越啟德劍擊大使」，並於日前為「飛越啟德運動基金」主辦的「小劍神」培訓計劃，向表現優秀的學員親授劍技。

為時約兩小時的大師班中，張家朗與前「香港佩劍一哥」林衍聰一起親身指導學員，包括弓步前刺、前進步、後退步等動作的技巧，張家朗不時微笑勉勵小學員： 「一次做得不好，別介意，我們再試！」

張家朗亦與一眾小學員分享征戰東京奧運及國際賽事的感受和體會，坦言不會讓比賽成敗變成心理包袱，並勉勵學員：「無論劍擊或生活遇上 甚麼困難，也別輕言放棄，必須堅持努力嘗試，若太介意勝敗，反會失去信心，失卻對劍擊運動的樂趣。」

啟德體育園將於兩年後落成，張家朗表示期待，尤其希望落成後，國際劍擊賽事會落戶香港舉行，「啟德體育園可為劍擊運動提供優質的練習和比賽場地，讓世界各 地的劍擊選手到訪香港作賽，對香港運動員而言可享主場之利，於世界賽事上接受香港觀眾的歡呼吶喊。」

「小劍神」培訓計劃由「飛越啟德運動基金」主辦，香港劍擊總會、保良局及「體育係」協辦，致力發掘具潛質的劍擊學員，成為香港「未來劍神」。計劃於今年5月正式展開，全港招募約450名小三至小五學生，為學童分析潛能及讓他們體驗劍擊樂趣，目前已有約 130名學員獲選拔參與第二階段的培訓。

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責任編輯：陳麗娜

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