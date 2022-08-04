【第五波疫情】黃大仙醫院94歲女病人確診後離世　院方正調查感染源頭

本港第五波疫情持續，連續14日確診宗數逾4,000宗。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今（4日）出席疫情記者會交代最新疫情。

劉家獻指，新增7名病人危殆接受深切治療，再多3名患者離世，年齡介乎76至94歲，全部有長期病患。另外，黃大仙醫院胸肺科感染群組一名94歲女病人8月2日病情惡化，其家人探病後進行核酸檢測發現確診，院方為該名女病人檢測亦證實陽性，病情惡化延至今晨6時不治；同病房4名病人亦確診，院方正調查感染源頭，暫未知是否因恩裇探訪引至病房內爆疫。

他續指，患長期病的長者病情可急速轉變，呼籲市民如遇年長家人感不適應盡快求醫。

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記者：陳麗娜