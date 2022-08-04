【心裏美】王浩信感恩人生不缺良師益友　在女兒面前不裝威嚴盼做朋友

▲ 王浩信希望做開明爸爸。

余香凝、王浩信、吳岱融等主演電影《心裏美》，以香港永恆的熱門話題「教育」為主線，反映本地師生每日面對的巨大挑戰，除有一段感人的父女情描寫，王浩信和余香凝也代表兩種不同的教學態度，現實中早為人父的王浩信，認同要以開明姿態維繫跟下一代的關係。

戲中演補習天王的王浩信（Vincent），有場戲講他在補習中心以個人魅力教導學生，其揮灑自如的演出，便令余香凝感到佩服。

Vincent笑道：「這都是有賴演學生的演員，大家在現場很投入互動，感受到這份熱血；另外，幾年前我曾去紐約進修戲劇，課堂中要學習莎士比亞的劇目，今次我是飾演教英國文學的老師，正好可以大派用場。」

▲ 余香凝跟王浩信都是父母，碰面便會分享親子經。（攝影：越玲瓏）

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教育需要破格

他也認同教育不能一成不變，要適時變通。「因為每一代的青少年的想法都會改變，沒理由為人師表，幾十年也是一成不變，故適當時候是需要破格的教育手法。」

入行多年的王浩信，由歌手身份逐步捱起，至現在成為視帝，自言人生遇過太多良師益友。「我在TVB的頭五年，有幸可以和Liza姐（汪明荃）、劉松仁、三哥（苗僑偉）、黃日華、羅嘉良、郭晉安合作，他們都是很好的前輩，用心教了我很多事情。」

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王浩信相信成功絕無僥倖，他常把不同的人生座右銘貼在家中牆上，時刻提醒自己不能鬆懈。「其中一句很受用的，就是不要怕失敗，用行動去實踐，人才會進步，無論是放在工作或入生，要多去勇敢體驗不同事情，才會變得精彩。」

自覺非怪獸家長

而作為一個父親，王浩信亦自覺不是怪獸家長。「我和小朋友的相處，很少裝出威嚴的樣子，當然有些事情，家長要認真管教，但大多數時間都是像朋友相處。工作上跟年青人相處，也是比較隨心，希望可以打成一片。」

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王浩信指戲中吳岱融跟余香凝的心結，正因上一輩放不下面子，才造成遺憾和痛苦，這讓他得到啟發，希望在女兒心目中，自己可以是一位開明爸爸。

記者：陳家昌