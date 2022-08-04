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【司法覆核】腫瘤科醫生張文龍遭投訴醫委會拒受理　離世病人家屬入稟申覆推翻決定

社會 16:40 2022/08/04

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（經濟日報資料圖片）

患肝細胞癌的婦人離世後，家屬向醫委會投訴臨床腫瘤科醫生張文龍涉專業失當，質疑張未得病人及其家人同意下，除處方治肝癌藥外，並加入當時仍屬研究性質及並非適合治療肝細胞癌的口服標靶藥。惟醫委會初步偵訊委員會拒絕接納投訴，指張做法並無不當，家屬日前入稟高院申請司法覆核，要求推翻決定，發還重新決定。
 
申請人朱國耀（譯音），答辯人香港醫務委員會初步偵訊委員會，醫生張文龍被列為有利害關係人士。
 
入稟狀指，申請人的祖母Alice Tung於2007年被診斷患肝細胞癌(HCC)，及至2009年5月，由臨床腫瘤科醫生張文龍治療，並診斷肝細胞癌復發，病人接受化療，張並處方治肝癌藥Sorafenib，同年9月及10月，張同時處方口服標靶藥Sunitinib。
 
及至2012至2013年，死者被診斷患非小細胞肺癌(NSCLC)，張停止使用Sorafenib，只處方Sunitinib，2013年10月2日死者離世。死者遺產管理人於2016年曾入稟向張民事索償，翌年和解。
 
入稟狀指出，申請人根據2019年獲得的專家報告，於同年8月向醫委會作出投訴，指張向死者處方Sunitinib並不恰當，因張應知悉根據醫學文獻該藥並不適合醫治肝細胞癌，加上張亦沒有向死者及其家人解釋，使用藥物屬研究性質，亦未於死者及其家人同意下使用。
 
入稟狀指，答辯人於2021年2月回覆申請人指，根據獨立專家意見，並沒有足夠證據顯示指控張專業失當成立，並認為張於進行治療前已獲得允許。申請人其後再預備另一份專家報告，向答辯人提出覆核仍被拒。

入稟狀指，申請人質疑答辯人不合理地拒絕將投訴交由醫委會考慮調查。根據香港註冊醫生專業守則，醫生處方新藥物時須向病人清楚解釋。至於就張有否獲得死者同意下使用涉案藥物，申請人指答辯人於法律上犯錯，基於申請人之投訴有表面證據，答辯人應將投訴轉介醫委會調查。申請人現要求法庭頒令撤銷答辯人之決定，並頒令將申請人之投訴發還予答辯人重新考慮。

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記者：林育慧

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