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【快速測試】2區污水呈陽性當局派11萬快測包　涉中西區帝后華庭、九龍城御龍居等

社會 16:50 2022/08/04

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2區污水呈陽性當局派11萬快測包，涉中西區帝后華庭、九龍城御龍居等。（資料圖片）

因應以下各區的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約11萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者：

  • 中西區 — 帝后華庭及皇后大道西、新街和竹連里附近一帶住宅
  • 九龍城區 — 愛民邨、俊民苑、御龍居、賀龍居、樂民新村及江西街和安徽街附近一帶住宅

詳細污水監測地區即看：【下一頁

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

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記者：黃穎津

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