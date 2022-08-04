【航天科技】男拔研蜥蜴斷尾再生實驗方案奪冠　有望獲理大推薦送上中國太空站實踐

▲ 拔萃男書院團隊設計太空實驗方案奪冠。（譚以諾攝）

本地大學近年推動中學STEM教育，理工大學首辦中學生太空實驗設計比賽揭盅，由拔萃男書院、拔萃女書院及聖保祿學校3間傳統名校包辦冠亞季。奪冠的男拔團隊利用蜥蜴斷尾再生的特性，設計實驗研究微重力及輻射對蜥蜴細胞生長及修復的影響，從而了解太空環境對人類身體的影響；該實驗方案經校方指導修正後，日後有機會在中國太空站實踐。理大形容「香港科研能力完全唔落後」，有見參賽學生對科研深入了解，相信其將來前程無可限量。

理大今日（4日）公布首屆中學生科普計劃「科學世界︰探索太空 造福人類」中的「太空實驗設計比賽」結果，理大收到22間中學提交26份實驗計劃書，經遴選委員會評選後，由男拔、女拔及聖保祿學校參賽隊伍分別奪得冠亞季軍，將分別獲頒10,000元、5,000元及3,000元獎金。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

男拔學生隊伍由5名分別就讀中三至中五的天文學會成員組成，提出透過比較蜥蜴細胞體質及密度在地球和太空的分別，探究蜥蜴如何適應太空的微重力及輻射，從而了解影響細胞代謝的因素，相信有助研究太空環境如何影響人類身體組織的成長及修復機制。實驗過程參照俄羅斯實驗，為放置蜥蜴的實驗箱加設隔設備，量度蜥蜴尾巴的生長時間，從而了解蜥蜴能否適應太空極端環境，為人類長期太空任務作好準備。

奪亞軍的2名女拔中三學生，則提出在空間站以水培法栽種蘆薈，比對微重力下及在地球上生長的蘆薈化學成份分別，從而探究微重力對蘆薈藥用功效的影響。季軍聖保祿學校4名中三女生，則考慮到空間站難以獲得自然及新鮮氧氣，或影響航天員健康，因此設計可供氧的「生態球」，冀透過光合作用將二氧化碳轉化為氧氣。

▲ 理大深空探測研究中心主任容啟亮指，得獎年輕人對科研了解深入，認為香港科研能力「完全唔落後」。（譚以諾攝）

評選學者之一、理大深空探測研究中心主任容啟亮指出，冠、亞軍作品具創意，構思利用蜥蜴及蘆薈作研究對象，至於季軍方案則要考慮到太空倉沒有窗口、無法吸收陽光的問題。

容啟亮續指，理大校長滕錦光早前已寫信向中聯辦副主任、中國科學院院士譚鐵牛作初步推薦將得獎作品送上中國太空站實踐，今日出爐冠軍、男拔團隊實驗方案將來經過理大學者指導修正後，在不影響太空人正常活動前提下，考慮實驗尺寸、供電及如何換氣等，日後有機會由中國航天員帶「上天」進行實驗。他亦指出，香港8間大學，最少5間位列世界前100名，形容香港科研能力「完全唔落後」，「尤其是見到呢班年輕人對科研好深入嘅了解，將來前程無可限量。」

【TOPick診症室】學童5大情緒問題嚴重可自殘 精神科醫生拆解求助求醫時機

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：馮琪雅