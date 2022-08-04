【情侶分手】女網紅瘋狂打卡200張相　男友被嫌影相技術差分手

拍照本為紀錄美好的時刻，但社交媒體的興起令許多人都對自己網上形象份外重視，而台灣更有一對情侶因拍照打卡起衝突而分手。

近日有男網友在討論區以「女友嫌我拍照技術爛提分手」為題發文，表示因網紅女友非常重視經營IG，事主形容每次與女友出外都至少要拍100至200張相片，因此不堪其擾希望分手，豈料女友不滿其拍照技術差率先提出分手，令事主十分不爽，更直言「人不管再漂亮奶再大，只要心是醜陋的一樣無法長久」事件亦引起網民熱議。

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事主在貼文表示（前）女友算是小網紅，非常重視經營個人IG，每天都會看愛心數跟留言，然後每一則都會回覆。而男友亦指「每逢假日都有KPI（關鍵績效指標）要達成」，就是要幫女友拍出兼具創意美感的照片，因此熱門打卡照必不可少，亦要創新領先別人一步拍出創意照片， 但事主卻無奈表示「偏偏我的拍照技術就不是專業的...」

他表示平均每次出遊至少要拍100至200張照片，女友才能挑出一張滿意的，再修圖貼上IG，長期下來讓他覺得很煩，認為不能好好玩樂，但女友卻覺得理所當然，更嫌棄事主拍照技術差 ，又與其他「網美好姐妹」的照片作比較，表示姊妹們的男友不但會拍照更會修圖，指責事主不會拍照亦不會修圖。

分手導火線發生在一次假日出遊，事主應女方要求臨時開車到打卡熱點卡娜赫拉觀光工廠，女友到達就直接不斷拍照，他形容「光是入口的兔兔大瓶子就拍了快半小時」，他想要先吃東西女方卻表示「再拍一下」，男方指最後至少又等候了20分鐘。

事主形容自身情緒已瀕臨崩潰邊緣，但女友看到入口樓梯又要拍照，更因「不希望有人入鏡」 一直堅持等到人少才拍照，過程佔據了入口2、3分鐘。

男生更形容情況為「所！有！人！都在等我們拍完」最終聽到其他遊客不滿抱怨，才決心告知女友不要再拍，豈料女友直接發脾氣指責男方拍照技術太差「拍這麼少張，萬一等等看都不能用怎麼辦」更因此被女方率先提出分手，令男方十分不爽，表示女方「憑什麼比我先提分手？」更直言「人不管再漂亮奶再大，只要心是醜陋的一樣無法長久」

事件曝光後引起網民廣泛討論，網民看到貼出的示意圖普遍都笑指事主「拍照技術有待加強」，有不少熱心網友都提出意見、拍照教學予男方，但亦認為女方不斷要求拍照亦令人十分不耐煩「瘋狂拍照的人真的很討厭」，更有人恭喜男方解脫。

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責任編輯:王明芳