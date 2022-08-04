【兒童出汗】爸媽憂8個月大BB瞓覺成頭汗　中醫4大觀察拆解出汗身體或現毛病

▲ 馬琦傑中醫表示出汗未必是健康，或許是身體或現毛病。

炎炎夏日出汗很常見，不過有時出汗可能是身體響警號，馬琦傑中醫列出4項觀察可去了解出汗是否身體出現毛病，並且可從6方面改善生活入手。如果未有留意出汗異常的問題，不論大朋友抑或小朋友，隨時小病變大病。

非所有出汗皆健康

註冊中醫師馬琦傑日前在facebook專頁「中醫爸B - 馬琦傑醫師」，分享了有關「點先知是有病出汗？」資訊，他不時收到家長查詢孩子出汗問題，如有爸媽問7歲兒子運動後出很多汗是否正常，有朋友稱他體虛有病；另有父母擔心8個月大BB每次瞓覺都成頭汗像不正常。

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4大觀察出汗是否異常

馬琦傑中醫指出可觀察4大方面，首先，如果小朋友在白天安靜狀態下，加上在沒有感冒或其他疾病病徵，日常環境中，即普遍大家感舒適的25度左右溫度、60-70%左右的濕度下，全身或局部出汗過多，甚至大汗淋漓，這就是虛汗/自汗。主要是因為小兒臟腑嬌嫩，形氣未充，由以肺脾腎不足為主，而肺主皮毛，脾主肌肉，肺脾氣虛，表虛不固，腠理不密，因此容易出汗不止。

其次，如果有見到小朋友安靜時易多出汗，一動出汗更加劇烈，由以頭部肩背部出汗明顯，面色稍蒼白，容易疲倦，屬肺脾氣虛之證。另外，如果是淡汗就是虛汗/自汗，是不由自主在身體排出，是病理性出汗。最後，如果是鹹汗則是正常因調節體溫而來，即是正常出汗。

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6方面由生活入手改善

家長注意長期有虛汗/自汗，會令平常胃口不佳，沒精打采，免疫力下降，容易患上感冒。如果爸媽想改善異常出汗的問題，馬醫師建議可從生活入手。包括以下6方面：

1. 按摩足三里，或沿著背部督脈和足太陽膀胱經捏脊，有助減輕自汗。

2. 飲食小兒病理性出汗（自汗)多以健脾益氣，可以試飲紫淮山水。注意如未有改善，請帶小朋友到中醫面診，作長期調理，記得不論是大家人或小朋友，基本健脾胃，每早一杯紫准山水。

3. 記得出汗後，要更換衣服或毛巾索乾，以免凍親。調理好身體並自汗減少後，可做多點運動，加強身體體質，達到健脾益氣目的。

4. 清熱食療方面，每個星期最好煲一次桑葉雙菊茶，適合3歲以上者飲用。【按此了解製作方法】

5. 睡得好是免疫關鍵，可飲用沉香茶或戴沉香手串助安睡。

6. 不宜吃生冷食物，如大量生果、雪糕、汽水等也不宜食。

馬琦傑醫師強調小病似小火種，如果未有察覺，未有從生活細節調整，可能變大病。

內容獲「中醫爸B - 馬琦傑醫師」授權轉載。

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責任編輯︰顏紫燕