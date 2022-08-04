【繪畫比賽】Uber辦「童心的士」慈善繪畫比賽　3至12歲參加有機會贏千元搭車優惠

▲ Uber與兒童紓緩服務基金合作推出「童心的士狂想曲」 繪畫比賽。（有關機構提供）

小朋友都可以透過繪畫做善事！Uber與兒童癌病基金直屬的兒童紓緩服務基金攜手合作推出「童心的士狂想曲」 繪畫比賽，邀請3歲至12歲小朋友重新設計香港極具代表性的的士，以「童心」構想未來的士的模樣，以及如何令的士更能體貼照顧患病兒童的出行需要。

由8月4日至13日，小朋友可以發揮天馬行空的想像力，運用不同顏色及媒介，展現心目中「未來的士」的形象，創作出更共融及能照顧不同乘客所需的交通工具。首300名報名及提交畫作的參賽者，可獲贈價值港幣50元的Uber Taxi優惠碼。

收集完畫作後，大家可於8月16至18日到兒童紓緩服務基金的Facebook專頁投選心水作品，每一票都會計算在最後總分內，綜合由Uber、兒童紓緩服務基金、UberTaxi司機夥伴的代表，以及本地漫畫家葉偉青組成的評審團的評分，一起選出「最體貼設計獎」的得獎設計。

獲得比賽大獎「最體貼設計獎」的得獎作品，需展現為有需要人士帶來更貼心及方便的點對點乘車選擇的設計理念，達至真正無障礙的的士設計，而此設計更將會展示於特選的士的車身上，進一步宣揚為有需要人士提供更便利的交通服務的重要性。

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此外，所有獎項的得獎者更可贏取價值港幣1,000元的Uber Taxi優惠碼及價值約港幣5,500元觸控式平板電腦連無線觸控筆或價值高達港幣3,000元的酒店住宿餐飲禮券。

為了讓小朋友尋找靈感，Uber將於8月6日（於奧海城）及8月13日（於屯門市廣場）在ZA百萬勁抽嘉年華設特別繪畫區，小朋友可享受嘉年華活動及不同攤位遊戲之外，亦可發揮創意小宇宙，即場繪畫「未來的士」並遞交作品參賽。

▲ 比賽邀請3歲至12歲小朋友重新設計「童心」的士，構想未來的士的模樣，以及如何令的士更能體貼照顧患病兒童的出行需要。（有關機構提供）

「童心的士狂想曲」繪畫比賽

徵集日期：2022年8月4日（四）至8月13日（六）

參賽資格：3至12歲小朋友

- 組別1：3 - 6歲

- 組別2：7 - 12歲

創作指引：

試想像50年後的的士模樣。的士會變得更小嗎？還會有四個車轆……還是完全沒有車轆？會不會長出翅膀和配有各樣小法寶，讓司機只需按一下按鈕，就可以將你從行人路吸到車上，並為你繫好安全帶！？我們可以發揮想像力，讓需要輪椅或其他儀器輔助出行的朋友也可以輕易乘搭的士出行嗎？現在是你展現創意的好機會，試發揮你的小宇宙，讓我們乘搭你創作的的士，重塑我們未來出行的方式！

參加指引：

- 【按此下載】參賽工作紙

- 完成創作後把2頁的工作紙掃瞄及上載至網上報名表【按此】

- 填妥資料並於2022年8月13日（六）晚上11時59分前遞交以完成報名程序

- 成功完成報名的參賽者將收到由taxireimagined@edelman.com發出的確認通知書

- 所有比賽有關的資訊將由taxireimagined@edelman.com發出

作品規格：

- 格式：只接受於工作紙上手繪的畫作

- 創作方法：接受任何方式，包括木顏色、水彩、塑膠彩、粉彩、油彩等。（數碼畫作、相片或拼貼作品均不接受）

- 命名檔案：上載時，請依建議格式命名檔案－－參加組別_參賽者英文全名（例如：組別1_ChanTaiMan）

- 上載檔案規格：以 JPEG、PNG、TIFF或PDF檔案提交

- 檔案大小：不得超過10MB

- 解像度：300dpi 或以上

- 遞交的檔案必須包括工作紙的全部頁數

注意事項：

- 如遞交的檔案出現任何破損、內容欠清晰、未依建議格式命名檔案，或資料出現任何錯漏，均有可能被取消參加資格。

- 成功參加者將獲發確認電郵，以確認我們已收妥參加者的創作和資料。

- 公眾投票將於2022年8月16日至8月18日在兒童紓緩服務基金的Facebook專頁進行；比賽結果將於9月上旬公佈。

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責任編輯︰林綺玲