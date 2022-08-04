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【瘧疾個案】消息：30多名非洲抵港人士感染瘧疾　疑同屬非洲一間中國公司

社會 17:34 2022/08/04

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（ 經濟日報圖片）

消息指有30多名從非洲抵港人士懷疑感染瘧疾，部分個案須入住深切治療部。患者陸續送入不同的醫院，包括瑪嘉烈醫院。

據了解患者涉及同一間在非洲的中國公司，抵港後陸續在這兩天出現徵狀，初步懷疑他們在非洲受感染後，抵港後發病，正調查他們在港逗留的地方及酒店位置。

根據過去資料，本港每年平均約十宗瘧疾輸入個案。根據衞生防護中心資料，瘧疾是可致命的嚴重疾病，由瘧原蟲屬的寄生蟲引致，包括惡性瘧原蟲、三日瘧原蟲、卵狀瘧原蟲、間日瘧原蟲及諾氏瘧原蟲。這種疾病常見於氣候溫暖的地區，如非洲、東南亞及南美洲等熱帶及亞熱帶地區。

受感染患者通常有發燒、發冷、頭痛、肌肉疼痛和無力、咳嗽、嘔吐、腹瀉及肚痛等症狀。併發症包括貧血、痙攣、血液循環系統衰竭、器官衰竭（如腎臟衰竭）及昏迷，如未能及早醫治，可引致死亡。

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記者：伍瑋瑋

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