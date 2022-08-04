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【腹式呼吸】日本專家教呼吸法強化肌肉　改善姿勢趕走駝背+肚腩

保健美顏 17:50 2022/08/04

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日本專家教呼吸法強化肌肉，改善姿勢趕走駝背肚腩。

減肥是不少人的終身事業，最近有日本專家指出，呼吸動作牽涉到肋骨、頸部和腹部的肌肉，這些肌肉隨著老化會失去彈性，可導致姿勢不良的問題，她分享一招呼吸法，有助改善駝背和肚腩等問題。

根據日本媒體報道，身體分析師立花みどり指出，呼吸的動作牽涉到肋間內肌、頸部和腹部的肌肉，以及肺部下方的橫膈膜等肌肉。

這些肌肉隨著老化和長期的生活習慣影響而失去彈性，令空氣進出的能力減弱，導致呼吸淺而急促，亦削弱了支撐身體的力量，造成姿勢不良和內臟下垂的問題，造成駝背和肚腩。

為此，她傳授了一種專注於肌肉運動的呼吸方法，以腹式呼吸為基礎，通過鼻子吸氣令腹部膨脹，用嘴呼氣使腹部收縮。透過呼吸拉伸和收縮腹腔，支撐骨盆底部膀胱的骨盆底肌肉自然會變得更強壯，從而預防和改善尿滲問題。

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她提醒，呼吸時要注意肌肉的運動，吸氣時要用鼻子，擴張肋骨和背部，令腹部膨脹，橫膈膜下降時，連帶骨盆底肌肉移動；而呼氣時使用鼻子和嘴巴，就像收緊了肋骨和側腹，膈肌和盆底肌向上移動。

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責任編輯：羅嘉欣

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