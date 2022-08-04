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【減肥大作戰】減肥也可吃雪條　營養師推介夏日必備9款低卡雪條

保健美顏 17:56 2022/08/04

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熱門 李啟言 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

減肥也可吃雪條，營養師推介夏日必備9款低卡雪條。

酷熱天氣持續，天氣炎熱時想吃雪糕消暑，但減肥人士總會擔心吃冰凍甜品高脂致肥，需要辛苦忍口。但只要選擇低卡雪條，減肥人士都可以無負擔進食！

最新影片：

香港營養師學會認可營養師 Miss JC，在Instagram發文，表示雪條的熱量大多都不算太高，就算在減肥期間，間中吃一次過口癮也不過份。她整理出以下9款低卡雪條，且超市有售，方便購入，推介給大家可以在高溫下享受冰涼甜品：

  • FUTABA 蜜瓜味梳打雪條
  • 明治 角十棒梳打味
  • Nestle 黑牛雪條
  • Nestle 豆豆樂
  • Dreyer‘s 青提雪葩條
  • Lotte 鮮果雪條
  • Shapetime 芒果味雪葩雪條
  • 井村屋 綠茶紅豆雪條
  • Nestle 鷹嘜煉奶奶條

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內容獲「營養師JC」授權轉載。

營養師Miss JC 是FIT FIT FOOD首席營養師兼創辦人，香港大學食物營養學學士學位，香港營養師學會認可營養師，現任私人執業營養師，曾於學校擔任客席講師。JC並設有facebookIG網站

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緊貼Mirror演唱會舞台事故發展：

https://www.hket.com/page/408

責任編輯：張沛

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