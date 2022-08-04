【減肥大作戰】減肥也可吃雪條　營養師推介夏日必備9款低卡雪條

▲ 減肥也可吃雪條，營養師推介夏日必備9款低卡雪條。

酷熱天氣持續，天氣炎熱時想吃雪糕消暑，但減肥人士總會擔心吃冰凍甜品高脂致肥，需要辛苦忍口。但只要選擇低卡雪條，減肥人士都可以無負擔進食！

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香港營養師學會認可營養師 Miss JC，在Instagram發文，表示雪條的熱量大多都不算太高，就算在減肥期間，間中吃一次過口癮也不過份。她整理出以下9款低卡雪條，且超市有售，方便購入，推介給大家可以在高溫下享受冰涼甜品：

FUTABA 蜜瓜味梳打雪條

明治 角十棒梳打味

Nestle 黑牛雪條

Nestle 豆豆樂

Dreyer‘s 青提雪葩條

Lotte 鮮果雪條

Shapetime 芒果味雪葩雪條

井村屋 綠茶紅豆雪條

Nestle 鷹嘜煉奶奶條

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內容獲「營養師JC」授權轉載。

營養師Miss JC 是FIT FIT FOOD首席營養師兼創辦人，香港大學食物營養學學士學位，香港營養師學會認可營養師，現任私人執業營養師，曾於學校擔任客席講師。JC並設有facebook、IG及網站。

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責任編輯：張沛