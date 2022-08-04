【MIRROR演唱會】再有鏡粉發起聯署促主辦方交代　聯署：為表演者爭取應有權益

▲ MIRROR演唱會發生嚴重事故。（資料圖片）

MIRROR演唱會發生嚴重意外，受傷舞蹈員至今仍然危殆，引發社會關注。不少粉絲後援會亦相繼發聲，關注事情的追責及善後工作，包括發出關注聲明及發起聯署，要求主辦單位可以盡快交代情況，並制定具體方案，承諾保障旗下員工及表演人員的福利，已有近500人參與聯署。

▲ 聯署已有逾400人簽名。（網上截圖）

聯署指，對於大型事故，公眾有權要求明確交代和跟進，表示只有好好保障表演者的人身安危，才可以讓他們繼續在舞台上發光發熱。因此聯署要求，PCCW、大國文化、Makerville及政府部門交代事情解決的具體方案，並承諾確保旗下全職及合約藝人與員工、甚至以自僱形式參與表演的人員，在工作上得到應有的福利及勞工保障。另外，聯署一要求政府改善康文署轄下大型表演場地大型表演舞台的租用、管理及審批程序的系統性問題。

事故發生後，亦曾有Facebook非官方後援群組發聲，其後只會支持MIRROR及ERROR成員，不會再宣傳任何有關ViuTV及Makerville借成員推銷的產品和服務。

▲ 曾有粉絲後援會發帖指不再宣傳ViuTV及Makerville的服務及產品。（網上截圖）

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：李志強