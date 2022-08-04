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【黎明新人】雅荍初拍廣告放膽大食　Sophia透露錄音要戒甜品

娛樂 17:00 2022/08/04

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Sophia（雅荍）首度拍廣告。

黎明A Music旗下新人歌手Sophia（雅荍），早前為Starbucks拍攝IG廣告，為了配合新推出的飲品，Sophia一身粉紅色T恤短褲造型，盡顯其青春無敵。

第一次參與廣告拍攝令Sophia覺得很新奇，不過對擺甫士則有些難度，今次最開心是試到好多美味的甜品，平時錄音之前都不敢大吃大喝。

Sophia早前有份主唱的新歌《AH-HA》MV，請來陶大宇客串拍攝，MV成熱話，今次被廣告商看中其青春魅力，邀請她拍攝一輯全新迎夏日飲品廣告。可能是第一次拍攝，初時有些不習慣面對鏡頭，擺甫亦有難度，不過在製作團隊悉心指導下，很快便領悟到拍攝的需求。

很快投入演出。

雖然在烈日當空下拍攝，她笑道：「在拍攝期間我要飲多杯飲品，可能自己輪盡，笨手笨腳，唔小心倒瀉落短褲，飲飲吓又滴咗落件衫，好在工作人員即刻幫我清潔，今次除有飲品，仲有甜品，平日如果要錄音就會戒口，因甜品對聲帶不好，不過今次放膽大食一餐！」

對於第一次接觸廣告拍攝，Sophia覺得很新鮮感，不過她要些時間才進入狀態，如果有機會下次再拍她會更有經驗。

拍飲品廣告。

她表示日前返學在街上看到此飲品廣告，她沒有想過自己也有機會拍同一款廣告，今次是一個很好的經歷，她覺得多些不同嘗試，可以令自己擴濶視野。

最新影片：

撰文 : TOPick柴犬出動

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