【整容釀禍】男子嫌鼻子不夠高YouTube自學整容　強力膠黏傷口爛鼻險死

▲ 巴西一名男子網上睇片自行隆鼻。

近年流行DIY，網上教學種類更是無奇不有，巴西有男子便經網上學「整容」自行隆鼻，結果釀出大禍，傷口終因感染潰爛而急需求醫。有醫生便指未有足夠醫療環境及技術自行操刀行為絕不可取，事主如非送院及時，傷口有機會引起嚴重併發症，導致死亡。

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綜合外媒報道，該名男子一直認為自己鼻子不夠堅挺，適逢於網上看到DIY教學隆鼻影片，於是未有深思熟慮下，便膽粗粗地於當地的醫療用品店購置獸用麻醉劑及手術縫線，再跟著影片「有樣學樣」。

據了解，在自行操刀的過程中，他不但沒有戴上手套，亦沒有使用專業器具，外用酒精消毒濃度亦只有70%，完全不合符常規手術標準；尾聲時，他更竟簡陋至僅用強力膠來黏合鼻子傷口，最終致傷口發炎潰爛，只能到醫院求助。醫院人員隨即警告相關程序有機會引起嚴重併發症，甚至導致死亡。

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巴西的整形外科學會亦在官網指出，整容手術需要專業醫療技術，如妄顧安全擅自動刀，會引致傷口發炎，組織壞死，嚴重情況會危及性命。

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責任編輯：羅嘉欣