【大灣區】理大航天學者容啟亮：校方不會強制學生參加內地考察　「求學要學生自發」

▲ 理工大學深空探測研究中心主任容啟亮稱，不會強制理大學生參與內地考察，認為求學需要學生自發參與。（譚以諾攝）

教育大學近日公布2026年起要求所有本科生參加內地考察，是本地大學首間。理工大學深空探測研究中心主任容啟亮今日（4日）在一個推動中學生科普活動上表示，據他所知，理大會鼓勵學生到內地考察，但不會強制學生參加，強調「求學要學生自發去做，唔係話人哋監佢去做」。

理大今午公布中學生「太空實驗設計比賽」，由3間傳統名校包辦冠亞季軍，其中奪冠的拔萃男書院提出研究微重力及輻射對蜥蜴細胞生長及修復的影響。（詳情即看：【下一頁】）

容啟亮指，今次得獎的3隊學生都是自發去做，而理大在多年前已舉行內地考察，「未必咁高調」。他說，「香港係一個好細嘅地方，我哋所望嘅嘢好有限」，

內地畀到好嘅基礎、大嘅環境，使我地認識到大嘅環境係點樣，然後再向全世界進發。

容啟亮提及，他過去幾年亦曾多次帶隊，讓學生到內地參觀航天設施，形容理大與內地「聯繫無間斷」，雖然疫情下安排「麻煩好多」，被問到理大與中國航天局的協作進展，他透露正跟內地相關部門溝通，形容內地航天有關管控尤其緊張，理大到適當時候會對外公布。

他亦指，航天科技本身涉及多個專業範疇，故理大去年首推的中學生科普計劃，仍有舉辦多個相關專業的網上講座，供學生參與。

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記者：馮琪雅