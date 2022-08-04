【童樂居案】再多兩女職員認罪候判　另5人准保釋候答辯1人明年開審

▲ 被告陳靄盈（卡其色褲者）否認控罪，准保釋至明年1月開審。陳曉欣攝

童樂居虐兒案再多2名30歲及32歲幼兒工作員，今（4日）於九龍城裁判法院承認共3項對所看管兒童或少年人虐待或忽略罪，涉案3名男女幼兒分別被拍打頭部跌倒床上及遭數度拍打臉部等方式虐打。30歲被告的案件押後至8月18日判刑，其間等候背景報告。另1被告將錄取無損權益口供，押後至9月29日求情及判刑。另5名被告押後至9月16日答辯，其餘1人則不認罪，排期至2023年1月開審，各人續准保釋。

被告張惠燕（30歲）被則控於2021年11月29日及12月5日，在童樂居故意襲擊、虐待或忽略1歲男童K及AH；被告李佩貞（32歲）則被控於同年12月12日，在旺角童樂居內，故意襲擊、虐待或忽略女童2歲女童H。

案情指，2名被告均約於案發前4個月入職童樂居，張則於2021年11月29日清晨6時許，男童K在床上站起，其間被子掉落地上，正在進行清潔的張走到K床邊打其頭部令他跌倒，張拾起被子後，再大力拍打已站起來的K，令他再度跌倒，事件被至少1名兒童目睹。另一次襲擊則發生於12月5日，當時男童AH在床上站著玩玩具，並將玩具舉於頭上，張隨即走到AH面前指住他和大力搶走玩具，並推AH的頭和掌摑其臉部。

李於案發當日傍晚6時許，與女童H和2名兒童在2樓活動室的軟墊上坐著，其間H伸手欲取李手持的盒子，李立即拍打H的手，H亦還手，李之後再掌摑H的臉及拉她的手，並以手指近距離地指向她。H隨後躺在軟墊上郁動雙腳，李大力地打其腳，並拉住H的腳和拍打，H大哭，但仍遭李繼續打臉，並雙手捉住H的臉搖晃，H再次哭起來，在場有2名兒童目睹事件。

代表律師求情指，張現年30歲，原本考獲幼教文憑，因熱愛照顧幼兒工作，工餘時間修畢教育大學的幼兒學位，2021年8月加入童樂居，張令兒童受痛苦感到非常自責。裁判官押後至8月18日判刑，其間索取背景報告。

至於李的代表律師求情指，被告願提供無損權益口供，望法庭押後判刑，暫定押後至9月29日求情及判刑。

另外，首名否認控罪的被告陳靄盈（23歲），將排期於2023年1月18日開審。辯方表示，擬爭議陳的行為原因及動機。控方擬依賴1段長約1分半鐘的閉路電視片段，以及傳召1名市民證人，預計1天審期，其間續准保釋。

同案另外5名被告，其中3人被加控控罪，包括被告李慧雯（24歲）被加控至9項罪名，傅悅朗（25歲）被加控至8罪，謝綉蔚（25歲）則被加控至3罪，周翠英（45歲）及劉露琪（24歲）則維持原有控罪。各人續准保釋至9月16日再訊，待被告索取法律意見。

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記者：陳曉欣