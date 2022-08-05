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【消費券2022】第2期消費券8月7日發放　一文睇清酒店+主題樂園門票限時優惠

休閒消費 13:11 2022/08/05

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熱門 李啟言 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

8月7日起發放第2期政府消費券，一文睇清酒店、主題樂園門票及餐飲限時優惠。

政府第二期電子消費券將於8月7日起分階段發放，多間酒店陸續推出優惠，當中包括HK$888起入住五星級人氣酒店Staycation、自助餐買1送1外及HK$188入手景點門票。

最新影片推介

Trip.com夥拍Mastercard推出「8.8每日狂賞」Mega Sale，由8月7日早上10時至8月12日下午11時59分（本週日至下週五）進行。每晚10時起，Mastercard持卡人將可競搶專享的HK$888及HK$188酒店優惠碼。

HK$888起酒店優惠

香港瑰麗酒店

香港瑰麗酒店。(圖片由品牌提供)

升級到海景大床房住宿，連雙人早餐、Butterfly Patisserie下午茶外賣、HK$500餐飲現金券、K11 Musea HK$200 現金券、週日至週四延遲退房至下午3時。

快閃價(每晚連稅)：HK$3,288 (原價HK$6,668)

搶購日期：8月8日

入住日：8月8日至9月29日

了解更多: 按此

香港海景嘉福洲際酒店

入住尊尚客房，連自助早晚餐（星期一到四），可享免費洲際行政俱樂部禮遇（星期日到三），獲得HK$200 迷你吧消費額及迎賓小食籃。

搶購日期：8月9日

入住日：8月11日至10月31日

快閃價(每晚連稅)：HK$1,388 (原價HK$3,010)

了解更多: 按此

奕居

入住Studio 70 海景房，可於10月每逢星期二至三免費升級至奕居套房，連
Salisterra早餐並獲得HK$1,000 房内送餐服務消費額及免費客房 Maxi Bar。

搶購日期：8月10日

入住日：8月29日至12月22日

快閃價(每晚連稅)HK$2,888 (原價HK$7,684)

了解更多: 按此

馬哥孛羅香港酒店

由高級客房住宿免費升級至豪華客房，連HK$1,100餐飲消費額，平日延遲退房至15:00。

搶購日期：8月11日

入住日：8月8日至9月30日

快閃價(每晚連稅)：HK$888 (原價HK$2,420)

了解更多: 按此

雅格酒店

雅格酒店 。(圖片由品牌提供)

入住城景特大雙人床客房，連早餐、下午茶及3道菜晚餐和紅酒。

搶購日期：8月12日

入住日：8月8日至8月31日

快閃價(每晚連稅)：HK$888 (原價HK$2,200)

了解更多: 按此

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門票優惠

天際100。(圖片由品牌提供)

除上述酒店優惠之外，於8月8日中午12時起，大家可以買一送一、HK$88及低價搶購本地門票優惠。

搶購日期 門票優惠 優惠詳情 價格
8月8日 天際100（Sky100） 香港觀景台高空特飲優惠套票買一送一 ，當中包括入場門票及特調飲品。詳情

快閃價HK$148/2位 (原價HK$296/2位)

 
Häagen-Dazs 雪糕月餅獨家三日快閃優惠。詳情 快閃價HK$213起(原價HK$358起)
8月9日 Peppa Pig玩樂日 限量玩樂日互動特展香港站展覽門票。詳情 快閃價HK$88(原價HK$298起)
8月10日 香港挪亞方舟 HK$18入手入場門票，另設限量門票買一送一，2人門票只需HK$198，大人小朋友均適用。詳情 快閃價HK$18;98(原價$198)
8月11日 東方之珠遊船體驗 HK88可享遊船體驗(包括小食及飲品) ，週日至五適用。另設半價船票，週六適用。詳情 快閃價HK$110(原價HK$220起)
8月12日 山頂 FUN FUN 遊 買一送一優惠套票包括大富翁夢想世界門票、香港杜莎夫人蠟像館門票及金玡居餐券。詳情 快閃價HK$438/2位(原價HK$876/2位)

主題公園門票

香港迪士尼樂園。(圖片由品牌提供)

8月9日晚上10時起，Mastercard持卡人可競搶獨家限量優惠碼，指定景點樂園門票，包括香港迪士尼樂園、海洋公園、海洋公園．水上樂園、香港大棠有機生態園及Wings Flight Academy 模擬飛行駕駛體驗，享HK$188折扣，名額95個。

    點擊圖片放大
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酒店自助餐優惠

港島海逸君綽酒店。(圖片由品牌提供)

搶購日期 酒店 優惠詳情 價格
8月11日 港島海逸君綽酒店 平日自助午餐買一送一。詳情 快閃價(連加一服務費)HK$330/2位(原價HK$660/2位)
香港馬哥孛羅咖啡廳 平日自助午餐買一送一。詳情 快閃價(連加一服務費)HK$347/2位(原價HK$694/2位)
香港挪亞方舟豐盛閣餐廳 雙人海景下午茶半價。詳情 快閃價(連加一服務費)HK$390/2位(原價HK$780/2位)

11折酒店優惠代碼

8月7日至12日期間，每晚10時起，大家可於活動頁面競搶由Trip.com夥拍Mastercard獨家推出的優惠代碼，以香港或澳門地區發行之Mastercard卡簽賬消費HK$1,000元即減HK$888（每日限量4個名額或減HK$188（每日限量68個名額）。

更多詳情:按此

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責任編緝：張懿慧

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