【消費券2022】第2期消費券8月7日發放 一文睇清酒店+主題樂園門票限時優惠
政府第二期電子消費券將於8月7日起分階段發放，多間酒店陸續推出優惠，當中包括HK$888起入住五星級人氣酒店Staycation、自助餐買1送1外及HK$188入手景點門票。
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Trip.com夥拍Mastercard推出「8.8每日狂賞」Mega Sale，由8月7日早上10時至8月12日下午11時59分（本週日至下週五）進行。每晚10時起，Mastercard持卡人將可競搶專享的HK$888及HK$188酒店優惠碼。
HK$888起酒店優惠
香港瑰麗酒店
升級到海景大床房住宿，連雙人早餐、Butterfly Patisserie下午茶外賣、HK$500餐飲現金券、K11 Musea HK$200 現金券、週日至週四延遲退房至下午3時。
快閃價(每晚連稅)：HK$3,288 (原價HK$6,668)
搶購日期：8月8日
入住日：8月8日至9月29日
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香港海景嘉福洲際酒店
入住尊尚客房，連自助早晚餐（星期一到四），可享免費洲際行政俱樂部禮遇（星期日到三），獲得HK$200 迷你吧消費額及迎賓小食籃。
搶購日期：8月9日
入住日：8月11日至10月31日
快閃價(每晚連稅)：HK$1,388 (原價HK$3,010)
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奕居
入住Studio 70 海景房，可於10月每逢星期二至三免費升級至奕居套房，連
Salisterra早餐並獲得HK$1,000 房内送餐服務消費額及免費客房 Maxi Bar。
搶購日期：8月10日
入住日：8月29日至12月22日
快閃價(每晚連稅)HK$2,888 (原價HK$7,684)
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馬哥孛羅香港酒店
由高級客房住宿免費升級至豪華客房，連HK$1,100餐飲消費額，平日延遲退房至15:00。
搶購日期：8月11日
入住日：8月8日至9月30日
快閃價(每晚連稅)：HK$888 (原價HK$2,420)
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雅格酒店
入住城景特大雙人床客房，連早餐、下午茶及3道菜晚餐和紅酒。
搶購日期：8月12日
入住日：8月8日至8月31日
快閃價(每晚連稅)：HK$888 (原價HK$2,200)
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門票優惠
除上述酒店優惠之外，於8月8日中午12時起，大家可以買一送一、HK$88及低價搶購本地門票優惠。
|搶購日期
|門票優惠
|優惠詳情
|價格
|8月8日
|天際100（Sky100）
|香港觀景台高空特飲優惠套票買一送一 ，當中包括入場門票及特調飲品。詳情
|
快閃價HK$148/2位 (原價HK$296/2位)
|Häagen-Dazs
|雪糕月餅獨家三日快閃優惠。詳情
|快閃價HK$213起(原價HK$358起)
|8月9日
|Peppa Pig玩樂日
|限量玩樂日互動特展香港站展覽門票。詳情
|快閃價HK$88(原價HK$298起)
|8月10日
|香港挪亞方舟
|HK$18入手入場門票，另設限量門票買一送一，2人門票只需HK$198，大人小朋友均適用。詳情
|快閃價HK$18;98(原價$198)
|8月11日
|東方之珠遊船體驗
|HK88可享遊船體驗(包括小食及飲品) ，週日至五適用。另設半價船票，週六適用。詳情
|快閃價HK$110(原價HK$220起)
|8月12日
|山頂 FUN FUN 遊
|買一送一優惠套票包括大富翁夢想世界門票、香港杜莎夫人蠟像館門票及金玡居餐券。詳情
|快閃價HK$438/2位(原價HK$876/2位)
主題公園門票
8月9日晚上10時起，Mastercard持卡人可競搶獨家限量優惠碼，指定景點樂園門票，包括香港迪士尼樂園、海洋公園、海洋公園．水上樂園、香港大棠有機生態園及Wings Flight Academy 模擬飛行駕駛體驗，享HK$188折扣，名額95個。
酒店自助餐優惠
|搶購日期
|酒店
|優惠詳情
|價格
|8月11日
|港島海逸君綽酒店
|平日自助午餐買一送一。詳情
|快閃價(連加一服務費)HK$330/2位(原價HK$660/2位)
|香港馬哥孛羅咖啡廳
|平日自助午餐買一送一。詳情
|快閃價(連加一服務費)HK$347/2位(原價HK$694/2位)
|香港挪亞方舟豐盛閣餐廳
|雙人海景下午茶半價。詳情
|快閃價(連加一服務費)HK$390/2位(原價HK$780/2位)
11折酒店優惠代碼
8月7日至12日期間，每晚10時起，大家可於活動頁面競搶由Trip.com夥拍Mastercard獨家推出的優惠代碼，以香港或澳門地區發行之Mastercard卡簽賬消費HK$1,000元即減HK$888（每日限量4個名額或減HK$188（每日限量68個名額）。
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責任編緝：張懿慧