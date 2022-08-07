全民運動日李家超再讚氣功博大精深　司局長落場切磋球技

▲ 李家超和楊潤雄出席全民運動日活動。（李家超Facebook圖片）

今日是全民運動日，特首李家超和港府高官齊齊響應支持。眾所皆知，李家超練氣功多年，他今日再次提到氣功好處，話雖然現在工作繁忙，無法每天鍛煉，但深深體會到中國氣功的博大精深，以及氣功和運動對強身健體的功效。

李家超又和文化體育及旅遊局局長楊潤雄出席了全民運動日活動，並參觀了多項「電子虛擬運動」。他說，希望大家都可突破環境和場地限制，輕鬆愉快地多做運動，強健體魄，共同抗擊疫情。

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為鼓勵巿民多做運動，16位主要官員今日亦參與各區體育館的康體活動。

其中，律政司司長林定國、政務司副司長卓永興、財政司副司長黃偉綸、律政司副司長張國鈞以及政制及內地事務局局長曾國衞，則和一眾東區區議員一起到港島東體育館視察場地使用情況及體驗設施，張國鈞話，一場來到，少不了落場與眾同樂，他和林定國組隊打乒乓球，至於誰勝？張國鈞說：當然係「雙贏」啦！贏了快樂！又贏了健康體魄！SUPER !

商務及經濟發展局局長丘應樺則到蒲崗村道體育館參與「羽毛球同樂」活動，除了與市民切磋羽毛球，又與創新科技及工業局局長孫東及小朋友打乒乓波。

今年「全民運動日」以「電子虛擬運動」為重點推廣體育項目。電子虛擬運動融合「運動」與「電子科技」，參加者運用智能科技和配合不同的體育設備，在虛擬場景中進行運動，感受另類運動形式的樂趣。

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