【高官確診】消防處處長楊恩健確診　同工作樓層亦有同事染疫

▲ 楊恩健對新冠病毒檢測呈陽性反應，現正按衞生署衞生防護中心指引進行隔離。（經濟日報資料圖片)

消防處發言人今日（4日）表示，消防處處長楊恩健對新冠病毒檢測呈陽性反應，現正按衞生署衞生防護中心指引進行隔離。



楊恩健最近一次上班日期為今日，處方指他在工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施，並每日進行快速抗原測試。他最近沒有外遊紀錄。

楊恩健因相同樓層工作的同事確診而進行核酸檢測。消防處兩位副處長黃鎮業和陳慶勇亦於今日進行核酸檢測，結果均為陰性。

▲ 消防處處長楊恩健對新冠病毒檢測呈陽性反應。



消防處已為相關辦公室進行徹底清潔及消毒，並會繼續嚴格執行各項防疫措施，以及遵照衞生防護中心的建議，安排相關職員接受檢測，及提醒所有人員須注意個人衞生，提高警覺。

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記者：伍瑋瑋