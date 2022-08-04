  • 27°C
香港時間 : 2022804日 (週四) 20:04
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 李啟言 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【高官確診】消防處處長楊恩健確診　同工作樓層亦有同事染疫

社會 19:24 2022/08/04

分享：

分享：

熱門 李啟言 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

楊恩健對新冠病毒檢測呈陽性反應，現正按衞生署衞生防護中心指引進行隔離。（經濟日報資料圖片)

消防處發言人今日（4日）表示，消防處處長楊恩健對新冠病毒檢測呈陽性反應，現正按衞生署衞生防護中心指引進行隔離。

楊恩健最近一次上班日期為今日，處方指他在工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施，並每日進行快速抗原測試。他最近沒有外遊紀錄。

楊恩健因相同樓層工作的同事確診而進行核酸檢測。消防處兩位副處長黃鎮業和陳慶勇亦於今日進行核酸檢測，結果均為陰性。

消防處處長楊恩健對新冠病毒檢測呈陽性反應。


消防處已為相關辦公室進行徹底清潔及消毒，並會繼續嚴格執行各項防疫措施，以及遵照衞生防護中心的建議，安排相關職員接受檢測，及提醒所有人員須注意個人衞生，提高警覺。

最新熱門影片：

【TOPick診症室】學童5大情緒問題嚴重可自殘　精神科醫生拆解求助求醫時機

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：伍瑋瑋

相關文章

【第五波疫情】今日新增5,020宗確診個案　多3名染疫者離世【不斷更新】
今日 16:25
【第五波疫情】今日新增5,020宗確診個案　多3名染疫者離世【不斷更新】
【第五波疫情】黃大仙醫院94歲女病人確診後離世　院方正調查感染源頭
今日 16:38
【第五波疫情】黃大仙醫院94歲女病人確診後離世　院方正調查感染源頭

你可能感興趣

【第五波疫情】今日新增5,020宗確診個案　多3名染疫者離世【不斷更新】
今日 16:25
【第五波疫情】今日新增5,020宗確診個案　多3名染疫者離世【不斷更新】
【第五波疫情】黃大仙醫院94歲女病人確診後離世　院方正調查感染源頭
今日 16:38
【第五波疫情】黃大仙醫院94歲女病人確診後離世　院方正調查感染源頭
環境衞生 傳染病 疫情 快速測試 電子消費券 衞生防護中心 衞生署 消防處

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【MIRROR演唱會】花姐丈夫IG發文疑藏暗示　感慨稱：無不散之筵席
18:41 2022/08/03
【MIRROR演唱會】花姐丈夫IG發文疑藏暗示　感慨稱：無不散之筵席
【命中注定】混血女7歲痛失媽媽成遺憾　從男友兒時舊照發現亡母身影
19:12 2022/08/02
【命中注定】混血女7歲痛失媽媽成遺憾　從男友兒時舊照發現亡母身影
【首度開腔】前妻終開腔承認離婚兼暗諷搏同情　柳俊江回應：誰挑釁在先？
17:03 2022/08/03
【首度開腔】前妻終開腔承認離婚兼暗諷搏同情　柳俊江回應：誰挑釁在先？